Számok tükrében

Az év első hét hónapjában 350 780 használt gépjárművet helyeztek forgalomba Romániában, ez 69,21 százalékkal több az előző év hasonló időszakához viszonyítva, amikor 207 306 autó került forgalomba – derül ki az Agerpres által nyilvánosságra hozott, a gépjármű-nyilvántartási ügyosztály adataiból. Ezzel szemben alig több mint ötvenezer új gépjármű került forgalomba, az 56 343 gépjármű így is 22 százalékkal több, mint tavaly július végéig. Csak júliusban 41 131 használt autót írattak forgalomba az országban, ez 62,16 százalékkal több az elmúlt év ugyanezen hónapjához viszonyítva. Számottevő ugyanakkor a luxuskategóriájú autók számának növekedése is.

A legkedveltebb márkák

A márkák „versenyében” magasan a Volkswagen vezet, hiszen január és július között a legtöbben másodkézből a német népautóból vásároltak: 76 935 cserélt gazdát, ami valamivel több mint 69 százalékos növekedést jelent 2016 első hét hónapjához képest. Ez gyakorlatilag kétszer annyi, mint a második legnépszerűbb márka, az Opel (37 247, +41,05 százalék). Ezután következik sorrendben a Ford (29 532, +60,79 százalék), a BMW (25 741, +106,08 százalék), az Audi (25 720, +105,04 százalék), a Mercedes-Benz (14 840, +136,53 százalék), a Renault (13 312, +103,67 százalék), a Skoda (11 868, +48,82 százalék), a Peugeot (6 660, +100,06 százalék) és a Seat (5 517, +70,86 százalék).

A lista végén olyan luxusmárkák szerepelnek, mint a Quattro (6 egység), a Lamborghini (4), a Pontiac, a GWM, az Iveco és a Honda (3–3), az Acura, a Buick, a Morgan és a Shuanghuan (2–2), illetve a Proton, a Lada-Vaz, a GMC és a Geely (1–1).

Hazai autópark

A hazai autópark tavaly év végén lépte át a hétmilliós határt, ennek 18 százalékát a fővárosban írták forgalomba. A járművek korát illetően a legnépesebb csoport a 6–10 év közöttieké, de 11–15 éves kategória is előkelő helyet foglal el. Ugyanakkor a hazai autópark 78 százaléka személygépkocsi, ez közel öt és fél millió járművet jelent, és valamivel több mint fele benzinmotorral működik.

Megduplázva

Háromszéken még számottevőbb a növekedés. A bélyegilleték februári eltörlését követően három hónap alatt közel 6700 járművet írtak forgalomba, ami duplája az egy évvel korábbinak. Annak idején a torlódások elkerülése végett online regisztrációs rendszert is bevezettek, a kamara jelzése nyomán pedig a vállalkozások által vásárolt gépjárműveket soron kívül is beírták.

Jó hír a februárig beírt használt autók tulajdonosainak, hogy – amint már jeleztük – a kormány úgy határozott, visszaadják tíz évre visszamenőleg valamennyi állampolgárnak azokat az összegeket, amelyeket környezetszennyezési illetékként, autóregisztrációs adóként vagy egyéb, hasonló néven létesített illetékként 2007 és 2017 között befizettek az államnak. A kormány által megszabott ütemterv szerint az illeték-visszafizetés 2018. január 1-jén kezdődik és 2019. március 31-én zárul.