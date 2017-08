A polgármesteri hivatal a helybéliek és a fürdővendégek igényének figyelembevételével döntött az újabb piknikezőhely kiépítése mellett.

A kiadásokat saját bevételből biztosítják, a munkában a városháza alkalmazottai is részt vesznek. Első lépésként a helyszín megközelítéséhez szükséges vadonatúj út készül el, amely a Tóth utcából indul. A földmunkát már elvégezték, következik az útvonal kövezése, tömörítése – mondta el érdeklődésünkre Jeszenovics Károly alpolgármester. A piknikezőhelyen padokat, asztalokat helyeznek el, de a tervek között szerepel egy filagória építése és egy parkoló kialakítása is. A helyszín kiváló a szabadidő eltöltésére, szép kilátás nyílik a városra, a tisztást erdő veszi körül, így az árnyék is biztosított.

Kovásznán néhány évvel korábban a Tündérvölgyben alakítottak ki piknikezőt, amely igen népszerűnek bizonyult. Helyszínén egykor tucatjával állomásoztak a lakókocsik, és a sátorozók is nagyon kedvelték a civilizált körülményeket biztosító piknikezőt. A vadkempingezést azonban be kellett tiltani, mert a térség nem felelt meg a kötelező közegészségügyi előírásoknak. A lakókocsisok, sátorozók most a szomszédos kemping területén verhetnek tanyát – igaz, mindezt meg kell fizetniük, míg a város tulajdonában lévő területen korábban ingyenesen táborozhattak.