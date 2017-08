Az irányító még márciusban jelentette be, hogy a 2017–2018. évi bajnokságot gyermekvállalás miatt kihagyja. Ezt követően, április 2-án a Győri Audi ETO ellen megnyert Magyar Kupa-döntőben súlyos vállsérülést szenvedett, és áprilisban megműtötték.

A zöld-fehér klub honlapjának beszámolója szerint Szucsánszki a csapatnál kialakult körülmények miatt úgy határozott, hogy amint felépül sérüléséből, ismét rendelkezésre áll.

„Nagyon nehéz döntést kellett meghoznom, amikor elhatároztam, hogy visszatérek. Vannak terveim, elképzeléseim a magánéletemmel is, de ez valahol nálam összeforr a Fradival, ezért szeretnék a csapatnak segíteni ebben az idényben is. Az elsődleges most a sérülésemből való teljes felépülés, hogy a csapat hasznára lehessek, mert ne feledjük, hogy májusban megműtötték a vállamat” – fogalmazott a 30 éves kézilabdázó.

Az FTC-Rail Cargo Hungaria kerete Szucsánszki mellett még egy fővel bővül: visszatér a zöld-fehérekhez az előző idényt az MTK csapatánál kölcsönben töltő Háfra Noémi, aki együttese legeredményesebb játékosa volt, hiszen 26 bajnokin 93 akciógólt lőtt.