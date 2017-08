Tévéhíradókból tudhatjuk, hogy ezen a nyáron az erős viharok milyen hatalmas károkat okoztak a szomszédos országokban és Románia egyes helyein is. Augusztus 16-án este azt néztem, hogy Németország északi és déli (bajorországi) részében a 30–40 éve nem látott hatalmas esőzések miatt keletkezett áradások komoly károkat okoztak – a szinte maximális, profi árvízvédelem ellenére is.

Ezért el tudom képzelni, hogy Erdővidék és Kovászna megye illetékes, felelős vezetői minden más, kevésbé fontos foglalatosságukat félretéve nagy érdeklődéssel és gonddal követik ezen eseményeket, és jó gazda módjára előrenéznek, hogy ha netán a környékünkön is hasonló viharok tombolnának, lehetőleg tudják elkerülni vagy legalább csökkenteni a nagyobb károkat.

Például azt előre lehet látni, hogy mi történik, ha Baróton a hirtelen lezúduló esővíz nem tud lefolyni egy árokban a patak vagy holtág felé, mivel 2016-ban a brassói Termoconfort cég nagy tudású szakemberei az ivóvíz-vezetéknek kiásott árok földjét nem elszállították, hanem az esővíz-elvezető árkokba tették át. Akkori kérdésünkre azt felelték, hogy semmi gond, mert az esővíz-elvezetés hálózata is benne van a tervben, és nemsokára elkészül. Azóta eltelt egy év, és semmi nem történt, de ha netán felhőszakadás lenne, remélem, már megvan a katasztrófaelhárítási terv... Csakhogy ennek mibenlétét nem árulták el nekünk, bocskoros adófizető halandóknak, ezért nagy tisztelettel kérjük, hogy egy nyilvános lakossági fórumon közöljék velünk e titkot minél hamarabb, hogy tudjunk mi is felkészülni.

Nehogy ezzel az eső- és viharvédelemmel is úgy járjunk, mint a néhai strandfürdő-tulajdonosok, akik jártak Barisztánban meg Abszurdisztánban, ahol az ottani illetékeseknek a nyár közepén jutott eszükbe, hogy ajjajaj, nem nyithatjuk meg a strandot, mert még nincs úszómesterünk, aki nélkül hivatalosan nem engedélyezett egy ilyen létesítmény működtetése. Csakhogy a barisztáni Jancsiékat és Juliskáékat egyáltalán nem érdekli, hogy miért nem nyitott ki a strand, amikor – az ő adópénzeikből is – nagy reklámmal és ígéretekkel kezdték építeni, és nagyon hosszú ideig tartott, amíg végre befejezték. Fürödni, úszkálni akartak a 35–39 fokos hőségben, és nagyon bosszúsak voltak, és csúnyákat is mondtak a felelősökről ezek a hálátlan, szemtelen barisztániak. Igen biza.

Azt is kérdezték a szemtelen barisztániak, hogy mi történt a strandépület tetején felszerelt napenergia-hasznosító berendezéssel, miért nem melegíti az ígéretek szerint a strand vizét, mi a helyzet vele, menyibe került, és miért nem működik. Azt is tudni szeretnék ezek a hálátlan, kötekedő barisztániak, hogy most miért kell minimum 26 és 60 kilométereket autózniuk egy jó fürdésért, úszkálásért Uzonkisztánba vagy még tovább, Fürdisztánba, ahol az illetékesek általában előre gondolkoznak, és hogy hol, melyik pocsolyában pancsolhatnak a fiatal, autó nélküli barisztániak.

Erdős István baróti adófizető