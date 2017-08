A hatóságok vizsgálatot indítottak az áldozatok kilétének megállapítása és a baleset körülményeinek tisztázása érdekében. Vélhetően öngyilkosság történt, mivel a rendőrség egy, a nő által írt búcsúlevelet is talált. Az érintett szakaszon tegnap hosszú ideig leállt a vasúti közlekedés. (Főtér)

VÉDŐOLTÁS PNEUMOCOCCUS ELLEN. Befejezte a pneumococcus elleni védőoltások közbeszerzését az egészségügyi minisztérium – tájékoztatott tegnap a szaktárca. A közlemény szerint a vakcina bizonyos fajta tüdőgyulladás, az agyhártyagyulladás és a vérmérgezés ellen nyújt védettséget. Az oltási kampány szeptemberben kezdődhet el, amikor 477 ezer dózist szállít le a gyártó, ez a mennyiség az idei évre és 2018 első hónapjaira lesz elegendő. A szaktárca az oltásokra négyéves keretszerződést kötött a gyártóval, így megelőzhető lesz a vakcinák krónikus hiánya. A pneumococcus elleni oltást ingyenesen adják be a családorvosok a gyerekeknek az oltási rendnek megfelelően. A minisztérium hangsúlyozta: az oltóanyag biztonságos, hatékony és minőségi. (Agerpres)

ISZAPSZENNYEZÉS A SZEJKÉN. Orrfacsaró iszapos víz folyt le szerdán a Szejke patakba, miután egy gázzal telített üreghez értek a helyi gyógyvizek minőségi ellenőrzése érdekében próbafúrásokat végző vállalat munkatársai. A közel ötven méter mély, természetes gázzal telített üregből olyan erővel lövellt a magasba az iszapos lé, hogy nem tudták megfékezni terjedését, noha korábban ülepítőgödröt is ástak a fúrópont közelében. Az iszapos víz végül az esővíz-elvezető sáncokon keresztül a patakba folyt. A vállalkozó a tervek szerint dolgozott, előre nem látható baleset történt a próbafúrások során – fejtette ki Dénes András, a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal környezetvédelmi osztályának munkatársa, aki szerint jelenleg is dolgoznak azon, hogy megállítsák az iszapszennyezés terjedését a patakban. (Székelyhon)