A furgon a Las Ramblas sugárúton hajtott a járdára, mintegy 600 méteren keresztül gázolt, míg végül egy kioszknak ütközött a La Boquería piachoz közel. A kisteherautó vezetője elmenekült. Névtelenségbe burkolódzó rendőrségi forrásokra hivatkozva az El País spanyol lap arról adott hírt, hogy ketten követték el a támadást, amely után bevetették magukat egy közeli étterembe és túszokat ejtettek. A helyi sajtó jelentése szerint a rendőrség tárgyalásba kezdett a túszejtőkkel. Lezárták a környéket, akárcsak a közeli metró- és vasútállomásokat, a lakosságot pedig arra kérték, maradjon távol, hogy ne akadályozzák a mentők munkáját.

Egyes helyi források lövöldözésről adtak hírt. A rendőrség cáfolta, hogy tűzpárbaj történt volna, ugyanakkor talált egy másik furgont, amelyet állítólag a támadás elkövetői béreltek, feltehetően azzal akartak elmenekülni. A rendőrség az esettel összefüggésben annyit közölt, hogy egy muzulmán férfi furgont bérelt, azt azonban nem erősítették meg, hogy a merénylethez használt furgonról van szó.

A La Rambla, ahol a támadás történt, az egyik legforgalmasabb utca Barcelonában. Helyszíni beszámolók szerint sokan a közeli boltokba, kávézókba menekültek a kisbusz elől. „Egy hangos zajt hallottunk, és mindenki menekülni kezdett. Több embert is elgázolhatott. Borzasztó volt, pánik tört ki” – mondta egy fiatal a BBC-nek. Egy másik szemtanú arról beszélt, hogy a rendőrség beterelte őket egy pénzváltóba, és egy órán keresztül ott maradtak.

Tegnap este lapzártánkkor még nem jelentkezett semmilyen szervezet a merénylet elkövetőjeként.

Mariano Rajoy spanyol kormányfő Twitter-üzenetében együttérzéséről biztosította a halálos áldozatok hozzátartozóit és a sérülteket, valamint hozzátette, hogy folyamatos kapcsolatban van az illetékes hatóságokkal. „A legfontosabb: a sebesültek ellátása a Las Ramblas-on és a biztonsági erők munkájának meg­könnyítése” – fogalmazott bejegyzése végén a spanyol miniszterelnök.

Közvetlenül a támadás után többek között Paolo Gentiloni olasz miniszterelnök, Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke és Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke is elítélte a támadást. Rex Tillerson amerikai külügyminiszter azt üzente a világban a terroristáknak, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei eltökéltek, hogy megtalálják őket. Donald Trump amerikai elnök a Twitteren posztolt: erőt kívánt a barcelonaiknak és segítséget ígért.

A módszer az Iszlám Államé

Nagyon valószínűnek nevezte Horváth József biztonságpolitikai szakértő az M1 aktuális csatorna műsorában, hogy a barcelonai gázolásos merénylet az Iszlám Állam nevű terrorszervezet cselekménye. A volt titkosszolgálati vezető felhívta a figyelmet: az eddigiekhez képest az a különbség, hogy most az elkövetők nem késekkel, hanem lőfegyverekkel is rendelkeznek, és újdonság a túszejtő akció is. Kitért arra, hogy Spanyolországban eddig nem történt ilyen merénylet, az Iszlám Állam tehát ezzel az akciójával felrajzolta „térképére” ezt az országot is. Azzal kapcsolatban, hogy miért éppen Barcelonában követhették el a merényletet, úgy vélekedett: egyszerűen éppen ott voltak most olyanok, akiket fel tudott használni a terrorszervezet. Hozzáfűzte: legalább az előkészítési szakaszban szükség volt olyanokra, akik ismerik a helyi viszonyokat is, tehát huzamosabb ideje ott lehettek.