A nemzetközi sajtó az elmúlt évtizedben gyakran számolt be olyan bevándorlókról, akik Marokkóból próbáltak meg Spanyolországba jutni, elsősorban az észak-afrikai spanyol exklávékon, Ceután és Melillán keresztül. A spanyol és a marokkói hatóságok együttműködése miatt azonban viszonylag alacsony volt azok száma, akiknek sikerült átjutniuk az Európa kapuját jelentő exklávék kerítésén. Az Európába tartó bevándorlók túlnyomó többsége inkább a líbiai partokat választotta indulási pontként, itt ugyanis jóval nagyobb volt az esélyük a sikerre. Tíz évvel ezelőtt a nyugati útvonalon próbálkozók többsége gazdasági bevándorló volt Algériából vagy Marokkóból, akik jellemzően Spanyolországban, Olaszországban vagy Franciaországban szerettek volna munkát találni. Azóta egyre többen érkeztek Afrika szubszaharai országaiból, például a konfliktusok sújtotta Maliból, Nigériából, Szudánból, Dél-Szudánból, Csádból és Kamerunból, 2015-ben pedig már a szíriaiak tették ki a határt illegálisan átlépők legnagyobb csoportját.

A nyugat-afrikaiak két fő szárazföldi útvonalon keresztül érik el Marokkót vagy Algériát: a tengerpart mentén, vagy a rövidebb, de sokkal veszélyesebb úton, át a Szaharán. A Frontex szakértői szerint több tényező is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a Földközi-tenger nyugati részén érkezők száma hosszú ideig viszonylag alacsony maradt: egyebek mellett a spanyol parti őrség határozottabb fellépése, a határellenőrzések fokozása, a kétoldalú egyezmények, illetve a növekvő spanyolországi munkanélküliség. A jelentésben arra is kitértek, hogy a spanyol hatóságoknak nem csak az illegális bevándorlás okoz problémát, ezt az útvonalat ugyanis a kábítószer-csempészek is előszeretettel használják, akik motorcsónak helyett mostanában egyre gyakrabban kisrepülőgéppel vagy helikopterrel próbálják eljuttatni szállítmányaikat Európába. Ezen az útvonalon át idén eddig nagyjából 11 ezren érkeztek, míg tavaly összesen 10 200-an, 2015-ben pedig 7200-an. Múlt hónapban 2300 volt az érkezők száma, ami több mint négyszerese a tavaly júliusi adatoknak. A migrációs nyomás erősödésének egyik okaként a származási és tranzitországokban fokozódó instabilitást jelölte meg a Frontex.

Idén a bevándorlók legnagyobb csoportját az elefántcsontparti, a marokkói, a gambiai és a guineai állampolgárok alkotják az uniós part- és határvédelmi ügynökség szerint.