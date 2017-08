A sepsiszentkirályi Kőhíd felújítására még 2009-ben pályázott az illyefalvi önkormányzat, azt 2012-ben hagyták jóvá, így a B kategóriás műemlék az EU vidékfejlesztési alapjából újulhatott meg – ismertette lapunkkal Fodor Imre, a köz­ségközpont Illyefalva polgármestere. Az eddig romos, omlásveszélyes híd javítása egy integrált program része, mely lehetővé teszi a helyi értékek megmentését, ebből az alapból néhány háromszéki település összesen 2,5 millió értékben jutott vissza nem térítendő támogatáshoz. A 350 ezer lej értékű, teljes mértékben pályázati pénzből finanszírozott szentkirályi munkálatot csak idén nyáron kezdhették el, az illyefalvi önkormányzat ugyanis nehezen talált olyan kivitelezőt, aki szívügyének tekinti a Kőhíd felújítását. Mint mondta, végül a sepsiszentgyörgyi Fekete Mihály személyében, illetve a Baumeister építkezési vállalatban találtak segítő partnerre, a terveket pedig a megyeszékhelyi Linea építészeti iroda készítette el.

Fontos megőrizni saját értékeinket, kötelez a múlt, hiszen a szentkirályi Kőhíd közadakozásból épült 1860-ban azzal a céllal, hogy a helybeliek átjárhassanak a Benedek-mezőre, ahol erdőkkel rendelkeztek – magyarázta Fodor Imre. A Kőhíd felújítását egyik legszebb kezdeményezésének tekinti, s azt Illyefalva önkormányzata is felkarolta. Még időkapszulát is készítettek, illetve beépítettek a megújult hídba, a székely zászlóba csavart látványterv mellé, a helyszínen dolgozó építőipari munkások – mintegy tizenöten dolgoztak – pedig azzal egészítették ezt ki, hogy ők is odaírták nevüket.

A szentkirályiakat egyébként nyomtatott, képeslapszerű meghívóval tájékoztatják a hétvégi avatásról, azokat ma helyezik el postaládáikban, illetve várják őket vasárnap 17 órakor a Kőhídnál tartandó ünnepségre, melyen „rövidnadrágos”, hálaadó istentiszteletet celebrál Bustya János helybeli református lelkész. Fodor Imre azért is ragaszkodott augusztus 20-hoz, mert Szent István védőszentje Sepsiszentkirálynak, illetve augusztus a hálaadás hónapja is egyben. S hogy a helybeliek mellett más érdeklődők, nyitott lelkületűek is elzarándokolhassanak a helyszínre, a háromszéki Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE) támogatásával gyalogtúrát szerveznek. Mint a túravezető háromszéki EKE-elnök, Dukrét Lajos fogalmazott, e napon rendszerint a Perkőre mennek, ám most kivételesen Sepsiszentkirályt célozzák meg, vasárnap kora délután, 14 órakor indulnak majd a megyeszékhelyi Büdöskúttól, s pár kilométeres zarándoktúrára várják az érdeklődőket. Az ilyen, Sepsiszentgyörgy körüli kirándulásokra rendszerint idősebbek jelentkeznek, de bárki jöhet, aki kíváncsi a megújult Kőhídra, illetve annak szűkebb és tágabb környezetére. E rendhagyó sepsiszentkirályi avatón természetesen szívesen látják mindazokat a „jó embereket”, akik az EKE zarándokaihoz hasonlóan úgy vélik, a hon megismerése majd’ mindennél előbbre való.