Mivel Kézdivásárhelyen továbbra sincs strand, arra voltunk kíváncsiak, a felső-háromszékiek hol hűsölhetnek a nyári időszakban. Kiderült: igazán hiánypótlónak bizonyult a Csernátonban a székely fürdőépítő kaláka részeként felújított, azóta is népszerű Malom-feredő.

Kézdivásárhelyen immár évek óta nincs strandolási lehetőség, az egykori városi strand magántulajdonba került, és várat magára az adásvételi szerződésben vállalt fürdőfelújítás, a fortyogói medencét évente egyszer, a motoros találkozókor töltik fel vízzel. A műjégpálya szomszédságában 2008-ban elkezdett fedett uszodánál a munkálatok az alap kiöntése óta szünetelnek, nem történt előrelépés, a nagyszabású építkezést a helyi költségvetésből lehetetlen befejezni, és a folytatáshoz akkor sem sikerült pénzt szerezni, amikor az RMDSZ kormányon volt. A közel ötezer négyzetméteres, beépített felületű uszodában öt medence lenne: egy harminchárom méter hosszú, hat úszósávos, valamint egy tan-, egy forróvizes és egy gyermekmedence. A tervezés 120 ezer euróba került, az újabb sportlétesítmény felépítésének költségeit kilenc évvel ezelőtt hárommillió euróra becsülték.

A felső-háromszéki kis jövedelmű polgárok kedvenc fürdőhelye továbbra is a Szent Anna-tó marad, ezenkívül legtöbben a bálványosi hideg fürdőkhöz, a Besenyői- és Rétyi-tóhoz járnak lubickolni, főleg hétvégén.

A csernátoniak – de nem csak ők, hanem felső-háromszéki fiatalok is – az Ika-vár alatti Malom-feredőben lubickolnak, amit a székely fürdőépítő kaláka részeként a budapesti Ars Topia Alapítvány önkéntesei újítottak fel 2012 augusztusában a Csókás-feredővel együtt. A kaláka tíz napja alatt az önkéntesek rendbe tették a meglévő medencét, öltözőket, játszóteret és pihenőhelyeket alakítottak ki, zuhanyozókat is szereltek. Az 1,3 és 1,9 méter mélységű medencét a malomárokban folyó Nagypatak vizével töltik fel nyaranta, de elég sűrűn kell cserélni a vizet. Ezért előfordul, hogy egy-két napig üres a medence, hiszen időbe telik újratöltése. A fürdőzés ingyenes, és majdnem a medencéig aszfaltút vezet. A Csókás népi feredőhöz főleg gyógyulni járnak, a kis medence vize elsősorban ízületi bántalmakra, mozgásszervi és érrendszeri betegségekre, ivókúraként bélrendszeri bántalmakra, emésztési zavarokra, másnaposságra, húgyúti, savas eredetű, vese-, máj- és epebetegségekre ajánlott.