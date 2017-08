Közel félszáz gyereket hozott össze közös érdeklődésük a napokban Benedek-mezőn, ahol immár negyedik alkalommal zajlik lovas tábor a Vadon Egyesület szervezésében, a Bethlen Gábor Alap, valamint a megyeszékhely önkormányzata támogatásával. A résztvevők többsége háromszéki, de Brassó, Hargita és Maros megyéből is érkeztek érdeklődők, s a világháló révén talált rá és jött el a népszerű táborba egy felvidéki testvérpár is.

A résztvevők tudásának felmérése mellett a lóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók népszerűsítésével indult hét elején a kezdők és középhaladók számára meghirdetett egyhetes tábor, ahol naponta két alkalommal összesen hat órát lovagolnak a gyerekek. Emellett számos tevékenység, így csapatépítő játékok, ügyességi gyakorlatok és kézműves-foglalkozás is része a napi programoknak, a különféle témakört felölelő előadásokon pedig a lovasíjászattal, a huszárokkal, a székely kapukkal és kopjafákkal, szimbólumaikkal ismerkedhetnek a táborlakók. Lovaglással kapcsolatos gyakorlati ismereteiket szombat délig kiváló lovasok segítségével gyarapítják, Pászka Lehel lovasoktató és lovasíjász, valamint Nagy Eszter lovasoktató délelőtt és délután is foglalkozik a 9–16 éves gyermekekkel.

„Aki eljön egy ilyen táborba, az egészen más emberként távozik” – fogalmazott meggyőződéssel Pászka Lehel, aki fontosnak tartja, hogy a gyermekek kimozduljanak az internet uralta világból, más tevékenységeket is kipróbáljanak. Úgy tartja, a természetközeli életmód vonzó, a ló visszavezeti az embert a természetbe, a lovaglás iránt érdeklődő gyermekek folyamatosan kint vannak a szabadban, a lovak jelenléte, jelleme pedig olyan tényező, amit nem tud felülmúlni, pótolni semmi. „Hajlamosak vagyunk általában erőből jellemünket érvényesíteni, a ló az első lény, amely szembeállít önmagunkkal, amely számára az idő és sok olyan dolog nem létezik, ami a mi napjainkat egyenesen megszabja. Úgy érzem, ez az, amire szükség van, hogy az ember észrevegye, nem teljesen tőle függ az élet” – összegzett Pászka Lehel. A félelmek leküzdésé­ben is jelentős szerepe van egy-egy lovas foglalkozásnak – mondta el Nagy Eszter, aki azt tapasztalta, az eltelt napokban bátrabbak lettek tanoncai. Olyan gyerek is akadt köztük, aki kellemetlen lovas tapasztalatai ellenére jött el a táborba, csupán azért, hogy lovak közelében lehessen.

A tanultakról és tevékenységekről szombat délben adnak számot a táborlakók egy bemutató keretében Benedek-mezőn, ahol augusztus végén, szeptember elején ismét lovasok találkoznak. Akkor 25 fős haladó csoporttal foglalkozik majd Nagy Eszter, munkáját két Hargita megyei edző is segíti.