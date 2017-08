Röviden

HÍDAVATÁS SEPSISZENTKIRÁLYbaN. A Sepsiszentkirály határában lévő, 1860-ban épített és idén nyáron felújított műemlék Kőhíd avatóünnepsége vasárnap 17 órától kezdődik, hálaadó istentiszteletet celebrál Bustya János helybeli református lelkész.

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön ma 7–12 óráig az 1918. december 1. úton a régi szövetkezet épületében (dr. Office cég) és a fejlesztési bankban; hétfőn 7.30–9 óráig az 1918. december 1. úton (42-es, 43-as tömbházak), a Păiuş David hadnagy úton (44-es, 45-ös, 46-os tömbházak), 9–10.30-ig a Csíki utcában (24, 25, 26, 27, 28, 29, 34-es tömbházak), 10.30–13.30-ig a Sajtó utcában (14, 15, 16, 17, 18-as tömbházak) és az inkubátorházban, 13.30–15.30-ig a Jókai Mór utcában; Bácsteleken jövő héten hétfőtől péntekig naponta 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

BICIKLITÚRA. Augusztus 20-án 15 órától a Zöld Nap Egyesület biciklitúrát szervez a céhes város sportcsarnokától az elmúlt években kialakított Nemere Útján.

Hímzőtábor felnőtteknek

A sepsiszentgyörgyi Szorgos kezek díszítőművészeti szakkör, amely a Szent József belvárosi plébánia (Kós Károly utca 6. szám) Kolping családjának részeként működik, ingyenes, napközi hímzőtábort szervez felnőtteknek augusztus 28.–szeptember 2. között. Téma: az árapataki szálán-varrott keresztszemes és a vagdalásos hímzések. Előadók: Vinkler Aranka (hímző népi iparművész), Köllő Irén (hímző), Péter Mónika Mária (oktató, hímző) és Péter Csilla (oktató, hímző). Az előadásokat és a tanítást szakoktatók, képzett hímzők tartják, elsajátíthatóak a különböző öltéstechnikák, mintatervezés, valamint a hímzések alkalmazása viseleteken, viseletkiegészítőkön és lakástextíliákon. A tábor megnyitója augusztus 28-án, hétfőn 9 órakor a belvárosi plébánia nagy hittantermében lesz. Megnyitóbeszédet tart Szabó Lajos kanonok-plébános és Szőcsné Gazda Enikő néprajzkutató. Mivel a helyek száma korlátozott, csak regisztráció, bejelentkezés alapján lehet részt venni a táborban. Bejelentkezni, érdeklődni a mer2enator@gmail.com e-mail-címen és a 0727 273 056-os telefonszámon lehet 8–9 óráig. A helyek függvényében szeretettel várnak minden jelentkezőt augusztus 25-ig. Szervezők: Vinkler Aranka és Köllő Irén.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) MAI programja: 12 órától Gru 3. (amerikai animációs kalandfilm, 96 perc, 2017); 12.15-től Az Emoji-film (amerikai animáció, 86 perc. 2017); 14-től RAID – A törvény nemében (francia–belga akcióvígjáték, 2016); 14.15-től Fantasztikus utazás Óz birodalmába (orosz családi animációs film, 91 perc 2017); 16.15-től Szafari (osztrák dokumentumfilm, 91 perc, 2016); 16.30-tól Anyák elszabadulva (amerikai vígjáték, 89 perc, 2017); 18.15-től Greetings from Fukushima, 2d (német dráma, 104 perc); 18.30-tól Az ügyfél (iráni–francia filmdráma, 125 perc, 2016); 20.30-tól Annabelle 2.: A teremtés (amerikai horrorf., 109 perc, 2017); 21-től Anyák elszabadulva (amerikai vígjáték, 89 perc, 2017). VASÁRNAP: 12 órától Gru 3.; 12.15-től Az Emoji-film; 14-től Az ügyfél; 14.15-től Fantasztikus utazás Óz birodalmába; 16.15-től Szafari; 16.30-tól és 20.30-tól RAID – A törvény nemében; 18.15-től Greetings from Fukushima, 2d; 18.30-tól Anyák elszabadulva; 20.30-tól Annabelle 2.: A teremtés.

Zene

* In memoriam George Enescu-hangverseny lesz ma 18 órától az Árkosi Kulturális Központban (Sepsiszentgyörgy, Bástya-ház, Olt utca 6. sz.). Fellépnek: Angela Gibă és Valerica Ambrus szopránok és Ambrus Sándor zongorista. Műsorszerkesztő Stan Katalin zenekritikus. Műsoron: Geor­ge Enescu-, Wolfgang Amadeus Mozart-, Claude Debussy- és Bartók Béla-művek.

* A sepsiszentgyörgyi Erzsébet park zenepavilonjában vasárnap 12 órától hangversenyt tart a rétyi Kováts András Fúvósegyesület rézfúvós együttese.

Hitvilág

Vasárnap 11 órától az árkosi református templomban ünnepi istentiszteletre kerül sor, amelyen az 50 éve konfirmáltak találkoznak. Ez alkalommal néhai Dávid György tiszteletes úr emlékére kopjafát avatnak. Az ünnepi istentiszteleten a Régeni Áron Dalárda szolgál.

Megjelent

az Erdélyi Napló 33. száma: Három évet töltött a romániai labdarúgás élvonalában Marosvásárhely csapata. A legutóbbi idényben az ASA csúfosan leszerepelt, kiesett és majdnem szétesett. A vásárhelyi klub az utolsó száz méteren menekült meg a csődeljárástól, ám jövője még így is bizonytalan. Kétoldalas riportjában az Erdélyi Napló a Székelyföld-szerte évtizedeken át közkedvelt focicsapat történetét veszi górcső alá. l Kevés olyan gyakran látogatott és könnyen elérhető úti cél ismeretes a magyar turisták előtt, mint a hajdan volt császárváros, Bécs. A híres császári palota, a schönbrunni kastély iránt érdeklődők számára most egy újabb ok, hogy felkeressék: Erzsébet–Sissi és a magyarok címmel nyílt kiállítást a királynő és Ferenc József megkoronázásának és a monarchia megalakulásának 150. évfordulóján.

Ingyenes csípőficamszűrés

Hétfőtől ingyenes ultrahangos csípőficam-vizsgálatot végeznek a sepsiszentgyörgyi Pro Vitam járóbeteg-rendelőben. A Graf-módszer szerinti szűrést négyhetes kortól végzik három hónapos korig, a rendelkezésre álló pénzkeretből kétszáz kisbaba szűrését vállalják. Előjegyzés a 0267 312 919-es telefonszámon.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Bánki Donát utcai Medicom (telefon: 0267 352 659); csütörtökig naponta 20–8 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line I. (telefon: 0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen hétvégén a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974), hétfőtől a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (telefon: 0267 362 961); Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), ma 8–16 óráig, vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Ba­róton ma 9–13 óráig a Mária (0267 377 314, sürgősség esetén: 0729 831 568) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Sebességmérés

A közlekedésrendészet sebes­ségmérői ma a következő helyeken ellenőriznek: a 13-as országúton Sepsiszentgyörgy, Réty, Barátos, Kovászna; a 11-es országúton Szentivánlaborfalva, Uzon, Maksa, Csernáton, Nyujtód; a 12-es országúton Oltszem, Málnás, Mikóújfalu, Szotyor, Sepsibükszád környékén, valamint Illyefalván és Sepsiszentgyörgyön. Vasárnap a 11-es országúton Szentivánlaborfalva, Nyujtód, Lemhény, Kézdivásárhely, Bereck; a 12-es országúton Oltszem, Málnás, Mikóújfalu, Szotyor, Kökös, illetve Kézdivásárhely, Szárazpatak, Kézdiszentlélek közelében mérik a járművek sebességét.