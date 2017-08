Ambrus József, a Sepsi-SIC sportegyesület vezetőségének tagja, aki egyben megyei tanácstag is, elmondta, ebből az összegből nem tudják a játékosok sportruházatát, étkeztetését és fizetését fedezni, hiszen csak sporthoz nem köthető tevékenységet finanszírozhatnak belőle, azaz csak a sportegyesület működtetésére fordíthatják, például a menedzser fizetésére, az irodafenntartásra és a könyvelésre.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke közölte, az elmúlt öt évben 3,7 millió lejjel támogatta a megye az egyesületet, ez átlagban évente 740 ezer lejt jelent. „Más megyékhez viszonyítva a Sepsi-SIC lényegesen kisebb összegből kimagasló eredményeket tudott elérni, ezért is fontos, támogassuk ezt az egyesületet a jövőben is, hogy folytatni tudják a női kosárlabdában elért sikersorozatot” – fogalmazott az elöljáró.

Ambrus József bevitte a tanácsülésre a Sepsi-SIC elmúlt években szerzett legfontosabb serlegeit – két Román Kupa- és két bajnoki trófeát –, illetve hangsúlyozta, hogy a zöld-fehérek olyan eredményeket értek el Háromszéken, amilyeneket korábban egyetlen csapatnak sem sikerült. Mint ismert, a csapat a hamarosan rajtoló idényben nemzetközi színtéren is képviseli Kovászna megyét és Romániát, hiszen az Európa-kupában is érdekelt, ahol a lengyel Energa Torun, a török Hatay BB, illetve a Polkowice (lengyel)–Piestanske Cajky (szlovák) euroligás selejtező vesztese lesz az ellenfele a csoportkörben.

„Ne játsszunk a sporttal, mert az emberek szeretnek mérkőzésekre járni. Erre jó példa, hogy a Kolozsvári CFR elleni találkozóra 5000 ember utazott be Brassóba, illetve a Sepsi-SIC meccseire is 1500 szurkoló látogatott ki minden alkalommal. Az emberek igénylik, hogy a város és a megye támogassa a sportot, hiszen itt az eredmények beszélnek” – jegyezte meg Ambrus József.

A nemrég módosított sporttörvényben szerepel, hogy a sporttámogatást szerződésen keresztül lehet megvalósítani, vagyis az önkormányzatok költségvetésük 5 százalékát fordíthatják sportra, de úgy, hogy a metodológiát a közigazgatási egységeknek kell kidolgozniuk, és majd eszerint számolhatnak el.