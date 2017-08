Keveset tudunk viselt dolgairól, ezért vele kapcsolatban tágabb tér nyílik a fantáziának, mint például Kossuth Lajos esetében, akinek kalapjára – mint tudjuk – karikára esik az eső. A tudományos objektivitás mércéjére felesküdő korunk pedig méltatlanul lekezeli a fantázia szerepét, a művészetek felségterületére száműzve azt. Pedig…

Ha Szent István nevét kiejtjük, a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket látjuk magunk előtt. A magyar Szent Korona Európa egyik legrégebben használt beavató koronája, a magyar államiság egyik jelképe, mely végigkísérte a magyar történelmet a 12. századtól napjainkig. A történelmi hagyomány szerint I. István király a halála előtti napon, 1038. augusztus 14-én a Szent Korona képében ajánlotta fel Magyarországot Szűz Máriának. Ezzel a Magyar Királyság koronázási ékszeréből fokozatosan a magyar államiság jelképe lett. A koronázási paláston pedig látható I. István, Gizella királyné és Imre herceg egyetlen fennmaradt korabeli ábrázolása is. Büszkék lehetünk arra, hogy ilyen kivételes személyiség nyitotta meg királyaink sorát, és nem egy – mondjuk – Véresbárdú Erik. Szent István többek között törvénykönyvet, intelmeket és olyan közigazgatási találmányt hagyott ránk, amelyet ma is használunk: a megyét.

István szélesebb körű tisztelete 1083-ban kezdődött, amikor I. (később maga is szent) László király parancsára földi maradványait „felemelték”. Kultusza a 12–16. században terjedt el az egész Kárpát-medencében. A középkorban ő vált minden jog kútfejévé, ereklyéi a legnagyobb becsben tartott kegytárgyak voltak. Egyházi tiszteletét augusztus 20-ai dátummal már az 1092. évi szabolcsi zsinat előírta, állami ünneppé I. Ferenc császár nyilvánította, ma pedig ez a nap a legfőbb nemzeti ünnepünk. Neve összeforrt a magyarok európaiságával, ő volt falvak százaiban a templomcím, a település névadója.

A 17. században keletkezett egyházi ének – amely a Boldogasszony Anyánk mellett a katolikusok legkedveltebb éneke lett – első sorai így hangzanak:

„Ah, hol vagy, magyarok tündöklő csillaga, / Ki voltál valaha országunk istápja? / Hol vagy, István király? Téged magyar kíván. / Gyászos öltözetben teelőtted sírván.”

Az éneknek gyönyörű népi változatai is ismertek, például a moldvai Klézséről.

Az augusztus 20-ai ünnepségek hagyományos szertartásává vált a Szent Jobb körmenet, amelyet 1818-ban rendeztek meg először a budai várban. 1895-ben pedig először lobogózták fel a középületeket az ünnep alkalmából, belügyminiszteri rendeletre.

Az össznemzeti ünnep ellenére azonban nem feledkezhetünk meg arról, hogy a századforduló magyarjai számára a honfoglalás ezredik évfordulója, amit 1896-ban ünnepeltek, nagyobb ünnep volt, mint az államalapításé. A millenniumi emlékmű 14 szoboralakja közül az első Szent Istváné. A Hősök Terén álló szoborkompozíció középpontjában azonban a kétszeres nagyságú Árpád és a honfoglaló vezérek lovas szobra áll. És nem véletlenül. A kommunista történetírás, majd a szabadelvűség szép eszméjét kisajátító liberalizmus múltbecsmérlő divatja kitolta emlékezetünk méltó helyéről Árpád vezért és „kalandozássá” degradálta Európa jelentős részének a magyar törzsek általi sok évtizedes uralmát. István királyunk egy erős népben gyökereztette meg a kereszténységet, ezért Árpáddal együtt kell emlékeznünk rá.

Azt hiszem, minden magyar részéről természetes gesztus, ha „kívánjuk még” a múltunkból mindazt, ami felemelő, kivételes és erőt adó.