A Közelítési lehetőségek – a kortárs művészet új környezettudata című csoportos tárlatot Iránban mutatták be júliusban, az anyagot kurátorként Farzaneh Najafi, kortárs művészetet oktató iráni egyetemi tanár válogatta. El is jött volna saját költségén a sepsiszentgyörgyi kiállításmegnyitóra, ám nem kapott vízumot. Péter Alpár tavaly járt Iránban, akkor merült fel egy itteni kiállítás lehetősége, azért is, mert a kávézás, teázás a perzsa kultúra része, így a kurátor jó lehetőségnek vélte a teines bemutatkozást. Európaiak mellett több perzsa alkotó munkái láthatók, a művészek dominánsan táji, természeti környezetben reflektálnak egy-egy szituációra, javarészt környezettel kapcsolatos kérdésekre, kilépve a megszokott környezetből, kitágítva a művészet terét – magyarázta Péter Alpár, hozzátéve: egyben új perspektívát, megújulási lehetőséget is biztosítanak a kortárs művészetnek. Azt is elmesélte, hogy Teheránban megdöbbentően pezsgő kulturális élettel, igényesen kialakított kiállítóterekkel találkozott, majdnem minden utcasarkon áll egy kávézó, ahol irodalmi, kortárs művészeti rendezvényeket tartanak. A perzsák büszkék nemzeti önazonosságukra, és az is érzékelhető, hogy kultúrájuk több ezer éves – magyarázta Péter Alpár.