Újból takarítják a Kovászna-patak medrét a városon áthaladó szakaszán. A munkálatot már tavaly elkezdték, most az Ady Endre és a Kálvin utca közötti mederrészen dolgoznak. A kivitelezést az Olt Vízgyűjtő Medencéjének Adminisztrációja végzi a Kovászna megyei kirendeltségen keresztül.

A Kovászna-patak medre – a víz különben betonmederben folyik – az évek során feltelt, a hordalék, iszap, homok vastagsága megközelíti az egy méter vastagságot. A kiszedett törmeléket elszállítják, így nem csúfítja majd a patak környékét – hangsúlyozta a munkálat fontosságát Jeszenovics Károly, Kovászna alpolgármestere. Vannak olyan kovásznaiak, akik ellenzik a munkálatot, ők jobban szeretnék, ha a patakmeder megmaradna mostani állapotában, hordalékkal feltelve, amelyben immár fűzfák, nád, gyomnövény is megtelepedett. A patakmeder pucolása vízvédelmi szempontból is fontos, nem csak a városképet javítja. Az elvadult patakmederben nehezebben folyik le a víz, fennakad az árvizek hozta hordalék, így akár ki is önthet a patak – magyarázta a városvezető.