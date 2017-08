Magyarországon ugyanis mérik az allergén anyagok jelenlétét, és a kritikus szintnél figyelmeztetéseket adnak ki, már kora tavasztól kezdődően; sőt, a megelőzés sem pusztán papírra vetett szöveg, hatalmas pénzbírságokkal sújtják azokat a területtulajdonosokat, akik nem gondoskodnak idejében – még virágzás előtt – a parlagfű lekaszálásáról. Az allergia ugyanis népbetegséggé kezd válni, minden negyedik-ötödik személy szenved tőle, és számuk rohamosan növekszik. Ez azt jelenti, hogy egyre többen érzik rosszul magukat a legkedveltebb időszak, nyár közepén, egyre többen állnak sorba előbb a családi, majd a szakorvosi rendelő előtt, és egyre több gyógyszert kell megvásárolniuk, ha kellemetlen tüneteiken enyhíteni akarnak. Mindez sokba kerül az államnak és az érintetteknek is, ezért lépnek fel jobb helyeken a törvény szigorával a legallergénebb növények ellen. Marad így is belőlük bajnak.

Románia persze nem tartozik a jobb helyek közé, már ami a vezetők előrelátását, a szakemberek döntéshozatalba való bevonását és a polgárok elemi jogainak – köztük az egészséges környezet – biztosítását illeti. Ennek számtalan jelét tapasztaljuk, és ha szigorúan a parlagfűnél maradunk, akkor elég a legközelebbi gondozatlan zöldövezetre nézni. Sepsiszentgyörgy közepén, a Multi-Trans buszvállalat külső falainak tövében is vígan virágzik – más gyomnövények társaságában – , a településeket összekötő utak mentén pedig embermagasságúra is megnő. Bárhová megyünk, gazdagon burjánzó gizgaz szegélyezi útjainkat, amely néhol a kilátást is elveszi – de ez láthatóan keveseket zavar, s legkevésbé az utak karbantartóit.

Pedig nem csupán az allergiásoknak árt a szabadon szaporodó bozótos, amely a gépkocsikból kidobált különböző hulladékok, elütött állatok gyűjtőhelye is: egyféle névjegykártyánk ez mindannyiunknak, akik itt élünk, annak jele, ahogy a tulajdonunknak gondját viseljük, és ahogy az ide látogatókat fogadjuk. Isten hozott, kedves vendég, a kúriák és gyomok földjén, reméljük, hoztál magadnak gyógyszert a nyaraláshoz. Vagy legalább egy kaszát, hogy helyettünk levágd a rendet...