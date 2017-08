Közösségi élmény (Deák Bill Gyula és Hobo koncertje )

Sőt, talán nem túlzás azt állítani, hogy tanítanivalóan varázsolták aktuálissá a több évtizedes slágereket. A koncert legjobban várt pillanata akkor érkezett el, amikor Jimmy Hendrix Hey Joe című dalának Földes László által átírt változatát adták elő. Az elmúlt évtizedekben ugyanis az erdélyi közönségnek több ízben volt alkalma külön-külön Deák Bill- és Hobo-koncerten is meghallgatni a dalt, most végre párbeszéd formában adták elő, pont úgy, ha nem jobban, mint ahogy az eredeti lemezfelvételen is hallható. Amikor a Közép-európai Hobo Blues elején Földes László ,,bevallotta”, hogy már 72 éves, a közönségből valószínűleg sokan nem hitték el neki. De nemcsak a közönség volt kíváncsi a ,,két öregre”, hanem ők is a közönségükre. Gyors demográfiai felmérést rögtönöztek kéz­felemeléses alapon, így aztán kiderült, hogy a 20-as, 30-as, 40-es és 50-es korosztály is szép számban képviseltette magát. (Kiss Előd Gergely)