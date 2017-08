Nincs fertőzött tojás a megyében

Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság ellenőrzései bizonyítják a tyúktenyésztők állítását: nem találtak fipronillal fertőzött hazai tojást. A hatóság biztosítja a fogyasztókat: a hazai, engedélyezett farmokon termelt tojás és szárnyashús biztonságos, nem jelent veszélyt a fogyasztókra.

Az európai szintű riadó következtében a Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer- biztonsági Igazgatóság is ellenőrzésekbe kezdett fipronillal szennyezett tojások után kutatva. Az ellenőrzések az állatgyógyszerraktárokat, a szárnyasfarmokat és a fertőtlenítést, rovar- és rágcsálóirtást végző cégeket célozzák, és főként a fipronil hatóanyagú rovarirtó szerek kereskedelmét és használatát veszik górcső alá.

Dr. Sikó-Barabási Sándor megyei főállatorvos tegnap érdeklődésünkre elmondta: eddig az élelmiszeregységek hetven százalékát ellenőrizték, de nem találtak fertőzést, a farmokon pedig nem használnak fipronil hatóanyagú vegyszereket.

A France Press hírügynökség által közölt tényfeltáró riport szerint a fipronil széles alkalmazású rovarirtó, a fenilpirazol-vegyszerek családjába tartozik, és hangyák, bogarak, bolhák, termeszek, tücskök, katicabogarak irtására használják. Használata az emberi fogyasztásra tenyésztett állatok esetében tiltott. Nincs bizonyítottan rákkeltő hatása, de nagyobb adagban idegrendszeri zavarokat, hányást okozhat. A hírügynökség az angliai Alan Boobis toxikológus professzor nézőpontját is közli, aki szerint a fipronil hatása csak ismételt exponálás esetén jár következményekkel, amelyek rendszerint visszafordíthatóak. A véletlenszerű, kis adaggal való fertőzésnek nem kellene veszélyt jelentenie – idézik a professzort.

A fipronilt a Rhone-Poulenc cég fejlesztette ki az 1980-as évek végén, 1993-tól forgalmazzák, pillanatnyilag a BASF tulajdonában van. A mezőgazdaságban Regent néven használják a kukorica-, napraforgó-, burgonyakultúrát károsító rovarok ellen, főként a vetőmag kezelésében.

2004-ben Franciaországban, majd az európai országok többségében betiltották, mivel a méhek tömeges pusztulását okozta. Viszont továbbra is használják Belgiumban és Hollandiában a növénytermesztésben, továbbá számos unión kívüli országban és az Amerikai Egyesült Államokban is.

Az Európai Unióban tilos a fipronil használata emberi fogyasztásra nevelt állatok esetében.