Lehet pályázni az erdősítésre (Vidékfejlesztés)

A minisztérium vezetősége által a múlt hét végén jóváhagyott pályázati eligazító füzet megtalálható az kifizetési ügynökségek honlapján is (apia.org.ro, afir.info). A pályázatokat augusztus 21. és október 6. között lehet benyújtani a megyei ügynökséghez. Az igénylések kifizetésére a vidékfejlesztési alapból 50 millió eurót különítettek el ebben az évben, a támogatás értéke pályázatonként legtöbb 7 millió euró lehet. Pályázhatnak mezőgazdasági és nem mezőgazdasági területtel rendelkező helyi tanácsok, azok fejlesztési egyesületei, valamint mezőgazdasági és nem mezőgazdasági területtel rendelkező fizikai személyek, engedélyezett fizikai személyek, egyéni és családi vállalkozások, cégek, az erdőtulajdonosok egyesületei és alapítványok.

A meghatározás szerint az erdősítésre szánt terület szántó vagy állandó gyep (legelő vagy kaszáló) kell hogy legyen, amelyet az utóbbi két évben mezőgazdasági célra használtak, és amelyre területalapú támogatást is igényeltek, illetve nem mezőgazdasági célra használt terület, amely kötelezően szerepel a területazonosító LPIS-rendszerben. Az erdősítésre szánt terület nagysága legkevesebb egy hektár kell hogy legyen az erdőknél, 0,5 hektár a védősávok létesítésénél. A támogatás állandó összeget jelent, és két formában kerül kifizetésre: az első magában foglalja az erdősítést, beleértve a technikai terv kidolgozásának költségeit is; a másodikat 12 éven át fizetik majd, és a létesített erdő karbantartási és ápolási munkálatait tartalmazza, valamint egy kárpótlási összeget, mivel ezen a területen már nincs mezőgazdasági jövedelem. A pályázó tanácsok, illetve ezek fejlesztési egyesületei viszont csak az első típusú kifizetést kaphatják meg. A támogatás értéke fedi a telepítési és karbantartási munkálatok teljes költségeit, de nem haladhatja meg az eligazító füzet mellékletében megszabott hektáronkénti szabványköltségek értékét.

Az erdősítési pályázatokat egy feltételrendszer szerint pontozzák, figyelembe véve az erdősítésre szánt terület elhelyezkedését (több pont jár ott, ahol alacsony az erdő aránya, a háromszéki pályázók nem kaphatnak pontot ennél a feltételnél), az erdősített terület nagyságát (minél nagyobb, annál nagyobb a pontszám), az erdő védőfunkcióját (elsőbbséget élvez az védősávok létesítése), a területfeljavítási szerepet (pont jár az elsivatagosodással, a lemosódással és az elsavasodással veszélyeztetett területeken való erdősítésre – az eligazító füzet mellékleteiben megtalálható a községek besorolása), és pont szerezhető annak függvényében, hogy hány fafajtát telepítenek (az erdősítésre használható fafajták is megtalálhatók a mellékletekben).

Az erdősítést a szerződés megkötésétől számított két éven belül meg kell valósítani. A pályázatokat a megfelelő igazoló dokumentumok és a technikai terv kíséretében a megyei kifizetési ügynökséghez kell benyújtani papíron, nyomtatott formában. A technikai tervet kötelezően egy erre szakosodott céggel kell elvégeztetni.