Aratják a tengerit és a napraforgót

A hőség hatására a napraforgómagvak erőltetetten értek be, ami befolyásolja a minőséget – jelentette be Patre Daea mezőgazdasági miniszter. Előnye is van a korai betakarításnak, így korábban elkezdődhet majd az őszi vetés előkészítése. Mehedinți megyében már 700 hektárról a tengerit is betakarították. A minőségről egyelőre nem lehet véleményt mondani – értékelte Daea. A kukorica és a napraforgó egyre nagyobb teret foglal megyénkben is a vetésforgóban, de a betakarításig még várni kell. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint tavaly Románia az unió országai között az első helyen állt a napraforgó- és kukoricatermesztés terén mind a terület nagysága, mind az elért hozam tekintetében. 2016-ban 1,01 millió hektáron 1,95 millió tonna napraforgó termett. Kukoricát 2,49 millió hektáron termeltek a hazai gazdák, az összhozam elérte a 10 millió tonnát.