Fotópályázat

A Sepsiszentgyörgyi Europe Direct Információs Központ tíz évvel az EU-s csatlakozás után fotópályázatot hirdet Háromszéki vállalkozások fotósszemmel címmel. A pályázat célja, hogy megismerjük a közvetlen környezetünkben európai uniós forrásokból megvalósult beruházásokat. A versenyen korosztálytól függetlenül bárki részt vehet, akinek állandó lakcíme vagy tartózkodási helye Kovászna megyében van (kivéve Kovászna Megye Tanácsa és a hozzá tartozó intézmények tisztségviselői és alkalmazottjai). Olyan fotókat várnak, amelyeken Kovászna megyében található, európai uniós forrásból megvalósult beruházások láthatók. A fotókat rövid leírás kíséretében kell elküldeni a központ címére.

A fotókat nyomtatási minőségben (PDF, TIFF, JPG formátumok valamelyikében) kérik beküldeni, ugyanis A3-as kiállítási anyag készül. Egy pályázó legtöbb tíz fotót küldhet. Kérik a jelentkezőket, hogy a képekkel ne sértsék a jó ízlést. Visszaéléses tartalmat, agresszi­vitást megjelenítő, másokat vagy mások ízlését sértő fotókat nem fogadnak el. A „sportszerűség” szellemé­ben a fotók semmi­lyen képszerkesztő program­mal nem kerülhetnek megszerkesztésre, szűrésre. Elbírálási szempontok/kategóriák – minőség: az nyer, aki a legjobb, legszebb fotót készíti; mennyiség: az nyer, aki a legtöbb beruházást kapja lencsevégre; közönség: ebben a kategóriában a közönségszavazatok számítanak (Facebook); kreatív: az nyer, aki a legviccesebb és legérdekesebb perspektívát kiemelő fotót készíti a beruházásról.

A pályázati anyagot 2017. október 2-án 16 óráig lehet beküldeni a europa@kvmt.ro e-mail-címre. A fotók a Sepsiszentgyörgyi Europe Direct Információs Központ Facebook-oldalán kerülnek közszemlére. Minden kategóriában egy-egy nyertest hirdetnek, akik 200 lej értékű Altex-ajándékutalványt kapnak. A nyerteseket 2017. október 10-e után értesítik az eredményről. A nyertes fotókból október 16–20. között kiállítást szerveznek a Startup Week keretében.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) mai programja: 16.15-től Szafari (osztrák dokumentumfilm, 91 perc, 2016); 16.30-tól Az ügyfél (iráni–francia filmdráma, 125 perc, 2016); 18.15-től Greetings from Fukushima (német dráma, 104 perc); 19 órától Anyák elszabadulva (amerikai vígjáték, 89 perc, 2017,); 20.30-tól Annabelle 2.: A teremtés (amerikai horror, 109 perc, 2017); 21 óráról RAID – A törvény nemében (francia–belga akcióvígjáték, 2016).

A holnapi program: 16-tól Gru 3. (amerikai animációs kalandfilm, 96 perc, 2017); 16.15-től Az Emoji-film (amerikai animáció, 86 perc. 2017); 18.15-től Greetings from Fukushima (német dráma, 104 perc); 18.30-tól Anyák elszabadulva (amerikai vígjáték, 89 perc, 2017); 20.30-től Barry Seal: A beszállító (amerikai thriller, 114 perc, 2017); 20.45-től Annabelle 2.: A teremtés (amerikai horror, 109 perc, 2017).

A Művész moziban érvényes az országos Orange-szerda-program: szerdán a vásárlók egy jegy áráért kettőt kapnak. Az Orange-filmjegyet igényelhetik telefonon is, részletek a www.orange.ro/film honlapon.



Képernyő

RTV3. Ma 11 órától: Irinyi János-dokumentumfilm (II. rész) – az erdélyi kutatót általában a zajtalanul gyúló foszforos gyufa feltalálójaként tartják számon. De pillanatnyi ötletén messze túlmutató eredményei vannak a kémia újszerű szemléletének terjesztésében, a vegytan magyar szakkifejezéseinek megalkotásában, az 1848-as forradalomban, a vegytani ismeretek gyakorlati alkalmazásában, a mezőgazdaságban, mindennapi életünkben.* Zacsi babák – egy székelyudvarhelyi barátságos lakásban születnek Mátyás Adél saját tervezésében. * Napórák (VI. rész) – Erdélyben a szászok nemcsak délre, a Királyföldre és Barcaságba telepedtek le, hanem északra is, Beszterce vidékére. Több tucat falut hoztak létre, és egy nagyvárost, a vidék központját, Besztercét. A szászok mesterek voltak a kézműves munkákban, többek közt a napórák készítésben is. Ennek nyomai Besztercén is fellelhetők. * Konyicska Renáta régen és ma.

RTV1. Ma 15 órától: Egyed Emese köszöntése – Az Arany János-díjas költő, egyetemi tanár idén májusban töltötte 60. életévét. Barátai, pályatársai különös módon ünnepelték a kerek évfordulót. A magyar adás is jelen volt a könyvbemutatóval fűszerezett születésnapon. * Szocreál – a szocialista-realista művészet, mint egyedüli megengedett és kötelező irányzat, a sztálini Szovjetunióban keletkezett a 30-as években, és a II. világháború után a csatlós államokban is elterjedt a kommunista pártok parancsára. Riportunkban arra keressük a választ, hogy Romániában hogy is volt ez. * Bende Zsolt Kvartett – a budapesti mainstream dzsesszegyüttes gyakran koncertezik Romániában, hisz alapítója Marosvásárhelyen született.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line I. (telefon: 0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (telefon: 0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

KÓRUSPRÓBA. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Magyar Férfidalárdája ma 16.45-kor elkezdi rendszeres kóruspróbáit, amelyre szeretettel elvárja a kórustagokat, valamint az érdeklődőket.

A SZORGOS KEZEK díszítőművészeti szakkör kézműves-tevékenysége ma 15–18 óráig zajlik a sepsiszentgyörgyi belvárosi Szent József-plébánia könyvtárában (Kós Károly út 6. szám). Telefon: 0727 273 056.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és csütörtökön 19 órától Ágó-gym – alakformáló mozgás hölgyeknek. Telefon: 0722 233 774. Honlap: www.dancestudio.shp.hu.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 18 órától aerobiktánc kisiskolásoknak, 19 órától stepaerobik. Telefon: 0722 243 234.

MOZI. A sepsiszentgyörgyi 9D moziban hosszú filmek megtekintésére kibérelhető a terem leg­több 12 személy számára. Vetítési időpontok: keddtől pénte­kig 14, 16.30, 19, 21.30 órától, szombat-vasárnap 11.30, 14, 16.30. 19, 21.30 órától, hétfőn zárva.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe. A teljes diszkréció garantált. Játékfüggőségben szenvedőknek külön csoport alakult, várják a gyógyulni vágyókat (fiatalokat is). Érdeklődni, jelentkezni a 0757 489 778-as vagy a 0267 351 716-os telefonon lehet.

VÖRÖSKERESZT. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden kedden 9–12 óráig a székház­ban (Sepsiszentgyörgy, Kós Károly út 7. szám) vérnyomás-, vércukorszint- és koleszterinszint-mérést végez.

ASZTALITENISZKLUB. A sepsiszentgyörgyi dollárpiac melletti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyerekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai szerdán 16–18 óráig Altorján a Jókai Mór-iskolában, 18–20 óráig Feltorján a 3-as számú iskolában fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, valamint a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérelmezésében és az útlevél igénylésében is.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket ma 12–20 óráig Kézdikőváron és Szárazajtán, szerdán Torján gyűjti.

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyör­gyön ma 7.30–11 óráig a Gyöngyvirág (35/D tömbház) és a Tulipán (ANL/2003-as tömbház) utcában, 7.30–9 óráig a Józef Bem (3/A, B, C tömbház), 9–10.30-ig az 1918. december 1. (12/H–M tömbház) és a Sport (15/A, B, C, D tömbház) utcában, az uszodánál és a strand melletti házakban, 10.30–12 óráig az 1918. december 1. (12/A–G tömbház), 12–13.30-ig a Grigore Bălan tábornok úton (15/P, 21, 60/A, B tömbház), 13.30–15.30-ig a Kender, Bartalis János, Őrkő, Május 1., Orbán Balázs, Irinyi János, Debren utcában; szerdán 9–14 óráig Szotyorban a 2-es transzformátorállomás – Flavicom, valamint a kilyéni előregyártott-elem transzformátorállomás körzetében, 10–14 óráig Rétyen az erdészház transzformátorállomásának körzetében; Bácsteleken a héten péntekig naponta 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.