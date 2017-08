Gyöngyszem a felújított kőhíd (Sepsiszentkirály)

„Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. (…) De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget.” A 127. zsoltárt idézte Bustya János sepsiszentkirályi református lelkész vasárnap délután az újjászületett műemlék kőhíd avatóján, amelyen mintegy százötvenen vettek részt. A helyiekből és környékbeliekből álló közösség alkotta karéjban elhangzott: a megújult létesítményben a jövendőnket is láthatjuk.



A falu felső vé­gében lévő kis emelkedőn úgy kapaszkodtak fel az ünneplők, mintha zarándoklaton vennének részt, egy kis csoport pedig halkan dúdolva haladt a kőhíd felé. Mondták is az emberek: Biztosan Szent István királyra emlékezve dalolnak, de ha nem, Szentkirály gyöngyszeme is megérdemli a dicsőítést. Idősebbek szóltak így, akik még látták az 1860-ban megépített hidat egykor jobb állapotában, s tán még ők is átjártak szekérrel a Benedek-mezőre.

A 25. zsoltár éneklésével kezdődő rövid szabadtéri istentiszteleten Bustya János arról beszélt, hogy sokszor hiábavalóság alá rendeljük életünket, és ha egyedül vagyunk, úgy érezzük, fáradtsággal szerzett kenyeret eszünk, de ha az Úr ott van az életünkben, akkor nem hiábavaló a mi munkánk. A lelkipásztor azért imádkozott, hogy az újjászületett kőhíd erősítse a közösségi összetartást a helyiekben.

Sok ezer pecsétnyomás kellett ahhoz, hogy a 2009-ben indított pályázat révbe jusson, és megkezdődjenek a munkálatok, amelyeket Fekete Mihály és csapata hét hónap alatt végzett el – mondta Fodor Imre, a községközpont Sepsiillyefalva polgármestere. Arról az összefogásról beszélt, amivel több mint másfél századdal ezelőtt a kőhidat felépítették, még azt is megemlítette, hogy a hozzá való meszet Vargyasról hozták, és szólt a jelenlegi összefogásról, ami lehetővé tette, hogy a felújított létesítmény avatóját méltó módon ünnepeljék.

Valóban megadták a módját az eseménynek, ugyanis az elmúlt napokban nagy volt a sürgés-forgás a híd körül, szépen elrendezték a terepet, az ünnepséget záró szalonnázáshoz többen is adakoztak, az Erdélyi Kárpát-Egyesület háromszéki szervezete pedig gyalogos zarándoklatot szervezett az alkalomra Sepsiszentgyörgyről.