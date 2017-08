Döcögő utcafelújítás (Sepsiszentgyörgy)

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester érdeklődésünkre elmondta: a Gyöngyvirág utcában a munkálatok gyakorlatilag lezárultak, már közlekednek mind az úttesten, mind a járdákon, a hivatalos átadásra viszont még két hetet várni kell. Az ok, hogy a második, koptatóréteg aszfaltot a le­terítés után közvetlenül nem lehetett festeni, illetve a közlekedési táblák is hiányoznak még. Ezek a helyükre kerülnek az elkövetkező két hétben, és a teljes szakaszt átadják a forgalomnak. Felvetésünkre hozzátette: a utca forgalom előtti megnyitásától függetlenül még a héten kiadják a munkálati parancsot az 1918. december 1. sugárút korszerűsítésére. Amint arról beszámoltunk, Antal Árpád polgármester korábban azt nyilatkozta, a Gyöngyvirág utcai korszerűsítés lezárása után látnak neki a sugárút aszfaltrétege cseréjének, tekintve, hogy a város egyik legforgalmasabb útszakasza a Grigore Bălan és az 1918. december 1. kereszteződésénél lévő villanyrendőr és az Olt-híd közötti rész. Tóth-Birtan Csaba szerint nem kell ragaszkodniuk ehhez a forgatókönyvhöz, mivel a sugárút esetében csak a koptatóréteg felmarása, majd újjal való helyettesítése szerepel a tervben, és ezt félsávos útlezárással is meg lehet oldani. Az alpolgármester ugyanakkor megerősítette, hogy a Sport utcai kereszteződésnél marad a fekvőrendőrös megoldás, bár korábban felmerült, hogy a gyakori gázolások miatt is hírhedt részre jelzőlámpát helyeznek.

Újabb egyezkedések tárgya a Kós Károly utca felújítás alatt álló szakasza. Tóth-Birtan Csaba szerint, miután a munkálatok az elmúlt hetekben jelentősen felgyorsultak, és az alapozás már a végénél tart, a kivitelező újabb határidőt kért, ezúttal az úttest befejezésére. Az önkormányzat szeptember elsejébe egyezett bele, eddig a dátumig a két rétegnyi aszfaltszőnyeget is el kell terítenie a vállalatnak. Hogy a járdákkal és zöldövezet-kialakításokkal mi lesz, nem tudni, ugyanis a kivitelező a költségek újraszámolását és kiegészítést kér, mivel az előzőleg tapasztalt fennakadások miatt többletkiadásai voltak. Az elöljáró szerint ebbe az önkormányzat nem egyezhet bele, a vállalat pedig szerződésbontással fenyegetőzik. Ha ez megtörténik, akkor az utcakorszerűsítés fennmaradó részére, illetve az el sem kezdett szakaszokra újabb versenytárgyalást kell kiírni, aminek kimenetelét nem lehet megjósolni – tette hozzá.

A Kós Károly utcával ellentétben fennakadás nélkül halad a Testvériség utca alsó – az Ifjúság sétány és a Vasile Goldiș utca közötti – részének korszerűsítése, hamarosan elkezdhetik az aszfaltozást is. Ide kötődik az Ifjúság sétány felújítása is, erre a napokban szintén kiadhatják a kezdési utasítást. A szolgáltatók közül csak a közműveknek kellett vezetékcserét végeznie a szakaszon, ez megtörtént, más nem jelezte, hogy be szeretnének avatkozni, így indulhat az aszfaltréteg felszedése majd az új leöntése – tájékoztatott az alpolgármester. Tóth-Birtan Csaba elismerte, hogy óvodakezdésig nincs esély lezárni a munkálatokat, de tekintve, hogy nem kell felásni az utat, így kevesebb kellemetlenséggel jár a felújítás.

Az alpolgármester ugyanakkor elmondta: a sétányon a munkálat egy törvényes – a közlekedésbiztonságra vonatkozó – előírás körüli értelmezési gond miatt is késett, amelyet most sikerült rendezni. A szabályzás okán további négy utcában (Fecske, Gólya, Kertész és a Váradi József felső szakasza) nem sikerült elkezdeni a munkát, a kezdési parancsot ezek esetében is hamarosan kiadhatják, előzőleg viszont a városrendezési bizonylatokat kell módosítani. Építkezési engedélyeket ezek nélkül nem kaphat a város – magyarázta. A négy utcában teljes körű lesz a korszerűsítés.

A finanszírozásról Tóth-Birtan Csaba elmondta: minden egyes munkálatot a Helyi Fejlesztések Országos Programjából fedeznének, ez viszont nem feltétlenül jelent garanciát, hiszen a Gyöngyvirág utca esetében is a pénzek folyósítása egyre csúszott, végül az önkormányzat saját forrásból fejezte be. Emellett menet közben a programban változásokat vezetnek be, a legújabb, hogy zöldövezetek és parkolók kialakítására nem terjed ki a támogatás, így most újból át kell alakítani valamelyest a terveket az említett utcák esetében.