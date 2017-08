Elégedettek a haladással (Dragnea–Tudose megbeszélés)

A kabinet elérte és elkezdte túl is lépni a kormányprogram gyakorlatba ültetésére vonatkozó célokat – jelentette ki tegnap Liviu Dragnea SZDP-elnök, miután közel öt órán át folytatott megbeszélést a Victoria-palotában Mihai Tudose miniszterelnökkel, Sevil Shhaideh és Marcel Ciolacu kormányfőhelyettessel, valamint az SZDP ügyvezető elnökével, Niculae Bădălăuval.



A találkozó után Dragnea úgy nyilatkozott: az őszi parlamenti ülésszak prioritásairól, a következő napokban esedékes végrehajtó bizottsági ülésről, valamint a kormányprogram gyakorlatba ültetésének előrehaladásáról is beszéltek, és örömmel tölti el, hogy a késedelmek nagy részét már sikerült behozni, például a bevételek és a gazdasági növekedés terén. Két hétig nem találkoztunk, de nagyon jó híreket hallottam – összegezett. Hozzátette: kidolgoztak egy ütemtervet a kormány törvénytervezeteinek elfogadására, mert sok van belőlük, és tárgyaltak a költségvetésről is. Dragnea megítélése szerint „nagyon jó” és „nagyon egészséges” a kormány jövő évre kidolgozott állami költségvetési tervezete, amelynek figyelembe kell vennie a jövő esztendőben életbe lépő jogszabályok előírásait, valamint a tárcák jövőtől érvényes projektjeit is. A tervezetnek a törvény értelmében októberben a parlament elé kell kerülnie.