Lemondott a Tarom vezérigazgatója

Az előzményekhez hozzátartozik, hogy pénteken a miniszterelnök nyilvánosan megdorgálta Răzvan Cuc közlekedési minisztert, amiért négy hónappal meghosszabbította Davidoiu mandátumát a légitársaság élén, noha az idei első félévben a Tarom 104 millió lej veszteséget halmozott fel. „A vezérigazgató havonta felvette a nagy fizetését, mi pedig most mindannyian ki kell fizessük a vállalat veszteségét” – elégedetlenkedett.

Davidoiu vasárnap még azt nyilatkozta: nincs oka távozni a vállalat éléről, hiszen két új repülőgépet szerzett be, és elkezdte az átszervezést is, ám ezzel „zavart bizonyos érdekcsoportokat”, amelyek „azt akarják, hogy az állami vállalatok eltűnjenek.” A Ziarul Financiar szerint a mintegy kétezer alkalmazottat foglalkoztató légitársaság 2009 óta összesen 1,4 milliárd lej veszteséget halmozott fel, miután kudarcot vallott az a terv – amelyet a Nemzetközi Valutaalap kényszerített Romániára –, hogy versenyszférából érkezett menedzser tegyen rendet a vállalat pénzügyeiben.