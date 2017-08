Új nyugdíjtörvény kell (Méltánytalan a rendszer)

A találkozón részt vettek a bá­nyászok, az erdészek, a közlekedésben és vízügyben dolgozók képviselői, és arra kérték a miniszter asszonyt, hogy vessen véget a különleges nyugdíjaknak. A Zsil-völgyében a hatalom és az ellenzék is azt akarja, hogy sokaknak megemeljék a nyugdíját, figyeljenek jobban oda a tömegekre – nyilatkozta a megbeszélés után Ion Popescu, a Meridian szakszervezeti szövetség elnöke. A bányászok azt szeretnék, ha a nyugdíjak összegét az évek során befizetett hozzájárulások alapján határoznák meg, mert „egyeseknek 2011-ig egy nyugdíjuk volt, 2011 után más”.

Az új nyugdíjtörvényről Mihai Tudose kormányfő vasárnap este az Antena 3 televízióban beszélt.

A miniszterelnök elmondása szerint a tervezetet ősszel terjesztik be a parlamentben, és többek között a nyugdíj és a fizetés halmozását is szabályozza majd. Elismerte: a jelenleg érvényben levő jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy egy nyugdíjba vonult személyt másnaptól újraalkalmazzanak, így a nyugdíja mellett fizetésben is részesül, és a két járandóság összege sok esetben több tízezer lejre rúg – ugyanakkor tagadta, hogy a kormány költségvetési megfontolásból döntött a különleges nyugdíjak korlátozása mellett.

„A különnyugdíjak az idén hétmilliárd lejjel terhelték volna meg a költségvetést, ez közel sem jelentett volna veszélyt a büdzsére. (...) Van pénz a nyugdíjakra, van pénz a fizetésekre, de igazságtalan volt, ami történt, nem volt normális az a helyzet. Hogy az idén hétmilliárd lejbe került volna, jövőre pedig 15 milliárdba, nem ez a lényeg, mert pénz lett volna, de (...) igaz­ságtalanul részesültek volna belőle” – fogalmazott Tudose.