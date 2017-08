Nyílt nap a Sepsi Arénában

Kevés infrastrukturális nagy beruházás váltott ki akkora érdeklődést a városlakók kö­rében, mint a nemrégiben átadott Sepsi Aréna. Bár az építkezés befejeződött, és a úton elhaladva mindannyian vetettünk már rá egy pillantást, az élő tapasztalat élményét semmilyen fotó, látványterv vagy újságcikk nem múlhatja fölül. Épp ezért augusztus 26-án, szombaton a Sepsi Aréna soron kívül megnyitja kapuit a nagyközönség előtt, hogy mindenki a saját szemével győződhessen meg, hogy mi igaz a sok híresztelésből, ami körülvette az aréna építését, hogy miért tartják Románia talán legimpozánsabb épületének, és miért mondja Szabó Kati többszörös olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornász, városunk sportcsarnokának névadója, hogy ő ilyen arénát az országban még nem látott. A nyílt napon a látogatók idegenvezető segítségével, előre megszabott útvonalon, lépésről lépésre haladva járják be az aréna területét, kuriózumszámba menő technikai információkat kapva az épületről, bepillantást nyerve különböző gépek működésébe, de szó esik a megfigyelő kamerákról vagy az eredményjelző táblákról is, meglátogatják az öltözőt és a VIP szektorokat, amelyeket golyóálló üveg vesz körül.

A nyílt nap 12 órakor kezdődik és 20 órakor ér véget, a túrák kezdő időpontjai: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 óra. A látogatócsoportok óránként váltják egymást, és az igazán élvezhető túra érdekében a szervezők nem ajánlják egy turnusban több mint 40 ember részvételét. A zsúfoltság elkerülése végett ajánlott előzetesen bejelentkezni az office@rekreativ.club e-mail-címen névvel, a résztvevők számával és a túra időpontjával, ugyanakkor a helyszínen is lehet regisztrálni.

A környezetszennyezés mérsékléséért, valamint a jobb elérhetőségért a MultiTrans jóvoltából különjáratok indulnak a városból az Arénához minden turnus előtt fél órával. A MultiTrans különjárata a végállomásról, a Gólya utcából indul, majd a következő megállókat érintve érkezik az Arénába: Stadion, Domb utca, tervezőintézet, Lábas Ház, belvárosi református templom, söröző (Transilvania Bank). Ez az utolsó megálló, utána a busz letér a megszokott útvonaláról. A járatok ugyanezen az útvonalon haladnak visszafelé is. Az Aréna-túrák a főbejárattól indulnak, ez a gyülekezési pont is. Ugyanott üdítőket és harapnivalót árusító standokat állítanak fel, ahol pihenni is lehet. A túrák zárómomentuma pedig teljes pompájában mutatja majd meg az Arénát. A látogatások ideje alatt a nagyteremben kosárlabda-mérkőzések és edzések zajlanak az Iskolás Sportklub és a Sepsi SIC női kosárcsapat részvételével. Az idegenvezetést a Sepsi ReKreatív munkatársai és Sepsiszentgyörgy városi tanácsának tagjai tartják.

Kiállítás

Megváltozott időpontban, augusztus 25-én, pénteken 18 órától a kovásznai Kádár László Képtárban tartják az idei Fény és árnyék című Csoma-tárlat zárórendezvényét, amelyen a közönség szavazatai alapján odaítélik a közönségdíjat. A tárlatot méltatja Gazda József, közreműködik Nagy Róbert, felkészítő tanára Kurta Béla.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) mai programja: 16-tól Gru 3. (amerikai animációs kalandfilm, 96 perc, 2017); 16.15-től Az Emoji-film (amerikai animáció, 86 perc, 2017); 18.15-től Greetings from Fuku­shima (német dráma, 104 perc); 18.30-tól Anyák elszabadulva (amerikai vígjáték, 89 perc, 2017); 20.30-től Barry Seal: A beszállító (amerikai thriller, 114 perc, 2017); 20.45-től Annabelle 2.: A teremtés (amerikai horrorf., 109 perc, 2017). v A Művész moziban érvényes az országos Orange-szerda-program: ma a vásárlók egy jegy áráért kettőt kapnak. Az Orange-filmjegyet igényelhetik telefonon is, részletek a www.orange.ro/film honlapon.

A csütörtöki program: 16-tól Gru 3. (amerikai animációs kalandfilm, 96 perc, 2017); 16.15-től Az Emoji-film (amerikai animáció, 86 perc. 2017); 18.15-től Szafari (osztrák dokumentumfilm, 91 perc, 2016); 18.30-tól Anyák elszabadulva (amerikai vígjáték, 89 perc, 2017); 20.30-tól Barry Seal: A beszállító (amerikai thriller, 114 perc, 2017); 20.45-től Annabelle 2.: A teremtés (amerikai horrorf., 109 perc, 2017).

Véndiák-találkozó

Augusztus 26–27-én Szovátán a Patakmajor kempingben megtartják a iaşi-i magyar véndiákok találkozóját, amelyet ötévente szerveznek. Az eseményen több száz véndiák és diák szokott részt venni korosztálytól függetlenül, családjukkal együtt. A cél az egykor kis, baráti közösségekben élő jászvárosi diáktársakat egy nagy-nagy családba foglalni, és megteremteni mindnyájunknak a lehetőséget a nosztalgiázásra, az egymásra találásra, kapcsolatfelvételre, kapcsolattartásra, találkozásokra, netán új ismeretségek, barátságok kialakulására vagy akár a szakmai és üzleti élet fejlesztésére. Színes programmal várják a résztvevőket az idősebb korosztálytól a kisgyermekekig. Lesz sportvetélkedő, csapatvetélkedő, fotókiállítás, különleges magyar találkozó, buli és közös étkezések. A részletes programot meg lehet tekinteni a www.vakpali.ro honlapon. Részvételi díj nincs, szállás- és étkezési lehetőség a helyszínen.

Útlezárás

Kézdivásárhelyen a közelgő városnapok miatt ma reggel lezárják a főtér parkolóit, estétől pedig a Boldog Özséb-templomnál, a Kossuth Lajos és Ady Endre utca kereszteződésénél, a Wesselényi utca bejáratától a belvárost. Mától az Apafi Mihály és a Mester utca felől sem közelíthető meg a Gábor Áron tér. Az esetleges kellemetlenségekért a lakók elnézését kérik a szervezők, türelmüket és megértésüket köszönik.

Röviden

CSEREBEREKLUB. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Hobbi cserebereklubjába ma 16 órától várnak minden szenvedélyes gyűjtőt.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától nyugdíjastorna, 19 órától kondiaerobik felnőtteknek.

VILÁGTALÁLKOZÓ. Augusztus 25–27. között tartják a Református Kollégium – Bolyai Farkas Líceum Öregdiákok Baráti Köre szervezésében a VII. Bolyais Világtalálkozót és a Marosvásárhelyiek V. Világtalálkozóját.

JOGI SZOLGÁLAT. Szerkesztőségünkben ma 13–15 óráig Ba­logh Klára jogtanácsos fogadja a jogi tanácsot igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket ma és csütörtökön 12–20 óráig Torján, csütörtökön Futásfalván gyűjti.

ÁRAMSZÜNET. Ma 9–14 óráig Szotyorban a 2-es transzformátorállomás – Flavicom, valamint a kilyéni előregyártott-elem transzformátorállomás körzetében, 10–14 óráig Rétyen, az erdészház transzformátorállomásának körzetében, Bácsteleken a héten péntekig naponta 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line I. (telefon: 0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (telefon: 0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.