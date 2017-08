Egy kérdéses tizenegyes volt a Sepsi OSK veszte (Labdarúgás, I. liga)

A mérkőzés előtt a Dinamo-ultrák a „Ki a magyarokkal az országból” rigmussal igyekeztek provokálni a már megszokott módon a sportszerűség határain belül szurkoló mintegy 50 fős Székely Légiót, viszont a szentgyörgyiek csak tapssal válaszoltak a fővárosiaknak, akiket később a hangosbemondón is felszólítottak, kerüljék ezeket a megnyilvánulásokat.

A Sepsi OSK az éremfeldobásnál megszerezte a kezdés jogát, és Patrick Petre már az első percben szögletet végezhetett el, amit Issa Thiaw egy csúsztatás után fejelt fölé. A folytatásban a Valentin Suciu által irányított labdarúgók kénytelenek voltak a védekezésre koncentrálni, hiszen a Dinamo többet birtokolta a labdát és építette támadásait. A fővárosi piros-fehérek első helyzete Thaer Bawab nevéhez fűződik, aki a 12. percben egy csellel átverte Răzvan Damiant, majd 20 méterről célozta meg Fejér Béla kapuját, de néhány centivel elkerülte azt. A félidő végét jelző sípszóig nem változott a játék képe, a Dinamo támadott, a Sepsi OSK pedig hősiesen védekezett, így gól nélkül fordulhattak a csapatok.

Szünet után Fejér többször is védeni kényszerült, előbb Bawab, majd Valentin Costache távoli próbálkozását hárította, illetve a csereként beálló Sergiu Hanca fejesét bravúrral tolta szögletre. A 66. percben Sebastian Ghinga próbált labdát szerezni, de Costache nagyot esett, a kolozsvári játékvezető pedig büntetőrúgást ítélt, amelyet Hanca végezhetett el. Fejér beleért a jobb alsó felé tartó lövésbe, de kezéről a játékszer a hálóba vágódott (1–0). A háromszékiek továbbra is hosszú passzok­kal próbálták megzavarni a fővárosiak védelmét – kevés sikerrel, a Dinamo pedig hamar visszaszerezte a labdát. A 75. percben Diogo Salomao révén Cosmin Contra csapata közel állt az újabb gólszerzéshez, de Fejér ezúttal is hárítani tudott. A Sepsi OSK legnagyobb helyzetét a 81. percben Petre jegyezte, aki szabadrúgásból tekert Jaime Penedo kapujának jobb felső sarka felé, a panamai pedig nagyot védett. A 83. percben José Romera szabálytalankodott Claudiu Herea ellen, amire a bíró piros lappal reagált. Az újonc szentgyörgyiek nem éltek az emberelőnnyel, így negyedik idegenbeli mérkőzésüket is pont nélkül zárták. A Valentin Suciu edzette csapat az eddigi kiszállásokon mindössze két gólt rúgott, és kilenc találat landolt a hálójukban.

A rangsor 10. helyén álló Sepsi OSK a 8. fordulóban, hétfőn 21 órától a 8. pozíciót elfoglaló Jászvásári Poli vendége lesz az Emil Alexandrescu Stadionban, a Dinamo pedig szombaton az FC Voluntari otthonában lép pályára.

Mestermérleg

Valentin Suciu: „Szerintem a büntetőrúgást túlságosan könnyedén ítélte meg a játékvezető. Elkerülhettük volna ezt a tizenegyest, de már azelőtt is volt néhány lehetősége az ellenfélnek. Hibáztunk, amikor visszahúzódtunk, és engedtük, hogy beszorítsanak. Várták, hogy tévedjünk, és ez meg is történt. Az eddig szerzett pontoknál többre számítottam, nem ez a csapat igazi értéke. Valamit változtatnunk kell, mert veszítjük a pontokat, és ez nem mehet így tovább.”

Cosmin Contra: „Súlyos lett volna, ha nem nyerünk. Túlságosan idegesek voltunk. Romera kiállításáig mi irányítottuk a mérkőzést. A Sepsinek egy helyzete volt, ami gondot okozott számunkra: Petre szabadrúgása. Többször eljutottunk az ellenfél tizenhatosáig, de a befejezésnél nem voltunk elég összeszedettek. Megdolgoztunk ezért a három pontért, amely jól jön most ahhoz, hogy megnyugodjunk, és felkészüljünk a soron következő mérkőzésünkre.”

I. ligás labdarúgó-bajnokság, 7. forduló: Dinamo–Sepsi OSK 1–0 (0–0).

Bukarest, Ștefan cel Mare Stadion, mintegy 500 néző. Vezette: Horațiu Mircea Feșnic (Kolozsvár). Dinamo: Penedo –Filip, Katsikas, Maric, Romera–May, Anton (Gheorghe, 78.)–Salomao, Bawab (Hanca, 62.), Costache (Dudea, 86.) –Rivaldinho. Edző: Cosmin Contra. Sepsi OSK: Fejér–Burlacu, Damian (Dima, 69.), Ursu, Grecu–Pilibaitis (Astafei, 76.), Ghinga–Papsys (Herea, 77.), Thiaw, Petre –Hadnagy. Edző: Valentin Suciu. Gólszerző: Hanca (68. – tizenegyesből). Sárga lap: Katsikas (15.), Rivaldinho (40.), Filip (56.), Gheorghe (79.), Hanca (79.), illetve Burlacu (61.). Piros lap: Romera (83.).

A 7. forduló további eredményei: Astra–Jászvásári Poli 0–0, Medgyesi Gázmetán–Temesvári Poli 0–2 (gólszerzők: Vaşvari 18., 25.), Bukaresti Juventus–FCSB 1–2 (gsz.: Jorge 1. – öngól, illetve R. Benzar 22., Man 34.), FC Viitorul–Craiova 0–2 (gsz.: Mitriţă 27., 71.), Kolozsvári CFR–FC Voluntari 2–0 (gsz.: Omrani 5., Urko Vera 37.), FC Botoşani–Concordia Chiajna 2–1 (gsz.: Buș 53., Roman 55., illetve Batin 27.).

A rangsor:

1. CFR 6 1 0 13–1 19

2. Botoșani 5 1 1 13–5 16

3. Craiova 4 3 0 9–3 15

4. FCSB 4 3 0 10–6 15

5. Dinamo 4 0 3 9–5 12

6. Astra 3 3 1 8–5 12

7. Temesvár 3 1 3 5–6 10

8. Jászvásár 2 3 2 4–6 9

9. Voluntari 2 2 3 7–9 8

10. Sepsi OSK 2 0 5 5–12 6

11. Viitorul 1 2 4 3–6 5

12. Medgyes 1 1 5 4–14 4

13. Chiajna 0 2 5 4–9 2

14. Juventus 0 2 5 4–11 2

A 8. forduló mérkőzései: * pénteken Astra Giurgiu–Bukaresti Juventus, Craiova–Medgyesi Gázmetán * szombaton Temesvári Poli–Kolozsvári CFR, FC Voluntari–Bukaresti Dinamo * vasárnap Concordia Chiajna–FC Viitorul, FCSB–FC Botoșani S hétfőn Jászvásári Poli–Sepsi OSK.