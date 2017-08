Két érem az országos bajnokságról (Repülőmodellezés)

Egykoron Sepsiszentgyörgy számított az erdélyi repülőmodellezés fellegvárának, mostanság a megyeszékhelyi sportolók más városbeli kluboknak versenyeznek, s teszik mindezt jó eredménnyel. Szabó Miklós és Fodor Levente műrepülő, míg Szabó József az élethű modell kategóriában állt rajthoz és küzdött meg a legjobbaknak járó elismerésért. A körrepülő versenyeken a modellek körpályán repülnek, a kör középpontjában tartózkodik a pilóta, aki nagy szilárdságú, ám vékony acélhuzallal vezeti, kormányozza a repülőmodellt. Az élethű modellek régi vagy ma is létező repülőgépek méretarányosan lekicsinyített, repülőképes változatai. A verseny eredménye szempontjából lényeges, hogy a modell mennyire hasonlít legapróbb részleteiben is az eredeti repülőgéphez, de emellett repülőképességét is bizonyítani kell a küzdelem során.

Szabó Miklósnak és Fodor Leventének egy tizenhat műrepülő manőverből álló gyakorlatot kellett bemutatnia, előbbi bajnoki ezüstéremmel, míg utóbbi bronzzal fejezte be a dési megmérettetést. Szabó József a második világháborús Messerschmitt Bf 109 kicsinyített másával vágott neki a versenynek, teljesítményét az ötödik legjobbnak ítélték meg a versenybírák.

– Nem vagyunk teljesen elégedettek az eredménnyel, hiszen az országos bajnokság első napján Miklós gépe össze­tört, így a tartalék gépével kellett versenyeznie, és lecsúsztak az első helyről – nyilatkozta érdeklődésünkre Szabó József, aki azt is elmondta, hogy segítséggel szívesen belevágna a sportág szentgyörgyi felélesztésébe és az utánpótlás-nevelésbe. (tibodi)