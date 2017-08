Taroltak a háromszékiek a 17. Erdélyi Gitártáborban

Tizenhét évvel ezelőtt néhány többet nyújtani, adni akaró zenész kezdeményezéseként indult a tábor. Az évek során folyamatosan fejlődött, változott, a gitárok mellett hamar megjelentek más hangszerek is. Az igény függvé­nyében basszusgitárt, hangtechnikát, zeneelméletet kezdtek oktatni, később dobkurzusokat tartottak a meghívott előadók, de a rockzene történetét is tanulni lehetett közben, majd az énekhangképzés és művészetmenedzsment oktatása is megszokottá vált. Az elmúlt néhány évben a Bethlen Gábor Alap támogatásával megszervezett táborban már kombinált oktatásban részesültek a diákok, az általuk választott kurzusok (kezdő/klasszikus, rock/blues, dzsessz, basszus, énekhangképzés, ütős hangszerek, hangtechnika és ukulele) mellett tematikus műhelymunkák révén nyerhettek betekintést a zenei világ különböző területeibe.

A 17. Erdélyi Gitártábor szervezői idén több újdonsággal rukkoltak elő. Az egyik ezek közül, hogy ettől az évtől a sepsiszentgyörgyi Szabó-Sebők Áron oktatja a rock/blues szakos diákokat. A fiatal session gitáros klasszi­kus gitár szakon végezte egyetemi és mesteri fokozati tanulmányait, és immár hat éve oktat klasszikus és elektromos gitárt. Áron nagy népszerűségnek örvendett a diákok köré­ben, volt, aki az olténiai Szörényvárból érkezett, hogy tőle tanuljon. Nem csupán ő varázsolta el az gitártábor résztvevőit, a kézdivásárhelyi Ego Sum Zenekar is nagy sikert aratott, minikoncertjüket hajnalig tartó örömzenélés követte.

Idén újdonság volt az is, hogy a 2016-os Legszebb Erdélyi Magyar Dal verseny döntősei közül három zenekar is meglátogatta a tábort, és a zenélés mellett megosztották eddigi tapasztalataikat, meséltek élményeikről, és válaszoltak a résztvevők kérdéseire. Kedd este a gyergyószárhegyi Dreamland Residents volt a vendégük, szerdán a marosvásárhelyi Mary Grace zenekar teremtett hatalmas bulihangulatot, csütörtökön pedig a kézdivásárhelyi Ego Sum Zenekar. Pénteken a tábor fénypontjaként a diákok zárták az estét, akik tizenegy friss produkcióval búcsúztatták el az idei tábort. A gálaestet jam session és tábortűz követte.