Véget ért az évszázad napfogyatkozása

Szinte népvándorlás kezdődött vasárnap, ugyanis előre pontosan megjelölték azokat a helyeket, ahol látszott, illetve a legjobban látszott a rendkívül ritka égi jelenség. Az Egyesült Államokat átlósan átszelve, a nyugati Oregontól a keleti parti Dél-Karolináig 14 szövetségi államon keresztül húzódott az a sáv, ahol szabad szemmel, pontosabban speciális szemüveggel látni lehetett a jelenséget. Sajtójelentések szerint mintegy 200 millió amerikai követte figyelemmel a teljes napfogyatkozást, ehhez hasonlót kilencvenkilenc évvel ezelőtt lehetett utoljára látni az Egyesült Államokban. Az érintett szövetségi államok két-három percen keresztül – amíg a Hold teljesen elfedte a Napot – teljes sötétségbe borultak.

Másfél- és hétmillió közöttire becsülik azok számát, akik ez alkalomból elutaztak a 14 államba. Az óriási közérdeklődéssel egyenes arányban emelkedtek az árak is a napfogyatkozás sávjában. A napfogyatkozás helyi idő szerint késő délután lépett ki az Egyesült Államok területéről, Dél-Karolinánál. A dél-karolinai atomerőműnél ünnepséggel várták a napfogyatkozás-nézőket, ingyen hot dogot és fagylaltot szolgáltak fel nekik. Közben pedig olyan dalok csendültek fel, mint a Blue Moon vagy a Here Comes the Sun. (MTI)