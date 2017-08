Személyesség a kereskedelemben (Magánvállalkozás)

A kereskedő felmenőkkel büszkélkedő Demeter Mária vonzódott nagyapja hivatásához, aki szatócsboltot működtetett Homoródalmáson a múlt század közepén (ez ma vegyeskereskedésnek felelne meg), aztán amikor a kilencvenes évek elején szüleivel együtt működtetett vegyesbolthoz egyik beszerzőútján áruval megrakott autójával lerobbant a csíkszeredai zöldségpiac környékén, és a rakomány gyorsan elfogyott, felvillant egy nagyobb léptékű kereskedés gondolata. És ahogy lenni szokott, egyik ötlet hozta a másikat, a cég jelenleg több különböző profilú üzlettel rendelkezik Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön, a vegyi áru és tisztítószerek boltjától, az éttermen, gyorsbüfén keresztül az ajándékboltig, otthont ad a csíki piaccsarnokban a Termelők Vásárcsarnokának, Sepsiszentgyörgyön pedig a kisállatbolt és egy illatszerüzlet jelzi, valamilyen formában öröklődött a kereskedői véna.

Kis boltok világa

Ez az öröklődés azért is figyelemre méltó, mert a vállalkozó házaspár a személytelen, nagy hálózatok rendszerétől eltérően, ugyan több lábon, többféle termékkel, de a kis boltok világát kívánja működtetni. Vallják is, hogy vásárlóikkal és partnereikkel együtt elért üzleti és szakmai sikereiket elsősorban a személyes kapcsolatoknak, mentalitásbeli, kulturális hasonlóságoknak köszönhetik. Abból indulnak ki, hogy vásárlóik elsősorban emberek, nem fogyasztók, a kollégák is emberek, nem humán erőforrások, a beszállítóik pedig nem ügynökök, sofőrök, árukihordók, hanem szintén emberek, akikkel egy vidéken élnek, hasonló, ha nem is azonos igényekkel, gondokkal, örömökkel, vágyakkal. Ezért a mostani évfordulón nem jubileumot kommunikálnak – ahogy manapság az üzleti életben szokás –, hanem együtt kívánnak ünnepelni mindenkivel, akivel az évek során kapcsolatot építettek ki. És van kivel, hiszen a jelenleg mintegy félszáz alkalmazott többsége régi korallos, és az ünnepségre visszahívják az időközben nyugállományba vonult munkatársaikat is, de várják a beszállítókat, a partnereket, mindazokat, akik hozzájárultak a cég épüléséhez. Egyébként a cég neve és szimbolikája is a régi, még 1992-ből való, egy stilizált korall, amely a szögletes háttérből kitörve, a vízzel közösen új (élet)formát alkot.

A valódi élet szolgálatában

Ezen az úton szeretnék a továbbiakban is működtetni a Korall-hálózatot, bár tudják, hogy az ágazati folyamatok a bevásárlóközpontok szinte kizárólagos egyeduralmát vetítik előre. Az itt élők javára válni úgy, hogy forgalmazott termékeikkel, szolgáltatásaikkal vásárlóik valós igényeit és szükségleteit elégítsék ki, a személyességet tartva szem előtt. A természetes létezés, a valódi élet szolgálatában, hogy ne a divat, a pénz, netán hatalmi érdek vezérelje döntéseiket.

Az évfordulóra egyébként „ünnepi fogással” készülnek, a stílusosan 25 százalékos kedvezmény mellett egyéb meglepetésekkel is szolgálnak a hét folyamán.