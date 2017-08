Álmodj és légy a jelenben! (Junior Business Club)

Akárcsak az előző évben, a szervezők idén is a csernátoni Malomkert turisztikai központot választották a tábor helyszínéül, hiszen itt a résztvevők a mindennapi rohanástól elszigetelve élvezhették a szakmai és szabadidős tevékenységeket. A négynapos program szakmai előadásokra és műhelymunkákra fókuszált, ebben Ficz Antal, a Fontium Training & Coaching tulajdonosa és trénere segítette a csapatokat. Négy tematikára felépített munkafüzet – erőforrások, célok kitűzése, cselekvés, túl az akadályokon – kísérte végig a résztvevőket mottójuk megtalálásáig.

Szőcs Ilona, a Malomkert vezetője bemutatta a központot, amelynek létrejötte önmagában is sikertörténet, hiszen új rendeltetést adtak a lebontásra ítélt parasztházaknak, a vízimalomnak, illetve a csűrnek, amelynek alsó részén étkezdét és konyhát is kialakítottak. Így született meg a jól működő és folyamatosan fejlődő turisztikai és kulturális központ. Ehhez kapcsolódott Kelemen Szilárd Péter, a HÁRIT elnökének előadása, aki saját tapasztalataiból táplálkozva a turizmusban látja a jövőt.

Az előadás-sorozatot Tánczos Levente József, a csíkszeredai Sapientia Tudományegyetem oktatója kezdte, aki a célkitűzésekről, a saját magunk motiválásáról és határaink teszteléséről beszélt, majd számos vállalkozói modellt és példát mutatott be. Farkas Levente marketing-tanácsadó a tőle megszokott stílusban szólt szakmája fontosságáról. Kihangsúlyozta, hogy egy kezdő vállalkozó jövedelme 10 százalékát mindenképp tegye félre marketingre, és számtalan példát adott az árképzés területén.

Kállai Emánuel, a GROWWW Digitál munkatársa és számos online webáruház szakembere sok újdonsággal és több üzleti modellel példázódott a fiataloknak. Előadásában a mesterséges intelligenciáról, online értékesítésről, valamint webáruházak sikeres példáiról mesélt.

Battay Máté és Tóth Patrik, a Business & Café üzleti blog tulajdonosai Budapestről érkeztek. Inspiráló történetüket mutatták be és a számukra legfontosabb vállalkozói értékeket. Három év alatt kiépítettek egy nemzetközi porondon jegyzett médiaügynökséget, üzleti blogjuknak több mint kétszázezer olvasója van.

A tábor záróelőadását Kolumbán Gábor, a CIVITAS és az Élő Szövet Alapítvány elnöke tartotta a Társadalmi vállalkozások Székelyföldön címmel. Az előadó bemutatta a társadalmi gondolkodást és gondoskodást is figyelembe vevő szociális vállalkozások elemeit, majd olyan sikeres és jól működő projekteket és példákat ismertetett, mint a helyszínt biztosító Malomkert.

A szakmai programok mellett lazításra is nyílt alkalom, vízzel telt fürdődézsa és szauna várta az érdeklődőket. A szabadidős programok során lehetőség volt kipróbálni a mézespogácsa-díszítést, a slacklinet, amely látványos és szórakoztató, mégis komoly koncentrációt igénylő kötélsport, a tiroli csúszópályát, valamint a salsa tánc lépéseit.

Székely Kincső