A település vezetősége a magyar helyett a román megnevezést módosította arra, amit a korábbi bírósági ügyeik végzésében a községháza szó jelentéseként határoztak meg, így az épületen most a Casa Comunală, a községháza szó szerinti fordítása jelenik meg a magyar felirat mellett. A táblabíróság azzal indokolta a Községháza felirat eltávolításának szükségességét, hogy annak a román megfelelője nem a „primăria” – magyarázta Katona Mihály, Korond polgármestere. „Innen jött az ötlet, hogy ha nem tetszett nekik a románról magyarra történő fordítás, akkor megtesszük ezt fordítva az ő javaslataik szerint” – mondotta. A Casa Comunală egyébként csak az épület megnevezése, amelyben a polgármesteri hivatal és az önkormányzat is helyet kap, ezt jelzik is a megfelelő feliratozással. „Úgy kell elképzelni, mint egy művelődési ház esetében, ahol működhet egy egyesület, egy képtár vagy bármi más odaillő dolog” – fejtette ki. „Noha ez jó megoldásnak tűnik, lehet, hogy újból megtámadják, de állunk elébe. Nem akarunk semmi törvényellenességet elkövetni, de amihez jogunk van, azt megtartjuk” – szögezte le. Katona Mihály több településvezetőt ismer, aki még pereskedik Dan Tanasăval, és azt javasolja, hogy ne csüggedjenek, hiszen némi kreativitással mindig lehet megoldást találni a nehézségekre. „Ha nem lehet táblára kiírni a Községháza megnevezést, akkor akár ki lehet vetíteni a falra, vagy éppen virágokat ültetni, ahogy Csíkkozmáson tették. Megoldás mindig van.” (Krónika)

GYERMEKET ÖLT A KUTYA. Négy és fél éves gyermeket ölt meg egy kutya Máramarosszigeten hétfőn. Az állat – egy amstaff – egy családtagé volt, a szabadságra hazajött nagybátyja két hónapja hozta magával Olaszországból. A kisfiú az udvaron játszott, amikor a kutya rátámadt, és bár a nagymama – akinek a szeme láttára történt a jelenet – azonnal ugrott, a szomszéd által riasztott mentősök már csak a halál beálltát tudták megállapítani (a gyermek torkát harapta át az eb). Az eset azért is furcsa, mert előző nap békésen eljátszott a gyermek a kutyával. Az amstaff gazdája eltűnt, keresi a rendőrség, amely gondatlanságból elkövetett emberölés és harci kutya bejelentésének elmulasztása miatt indított kivizsgálást. A kutyát Horia Scubli polgármester szerint el fogják altatni. Az amerikai stafford­shire terrier (amstaff) közepes termetű, erős kutyafajta, amely gyermekfelügyeletre, munkára és viadalokra is betanítható, utóbbi miatt tartják veszélyesnek. (Ziare.com)

MÉG TERJED A KANYARÓ. Habár az utóbbi időben erős oltási kampányba kezdtek az országban, még mindig terjed a kanyaró: az országos közegészségügyi intézet tájékoztatása szerint a fertőzöttek száma már meghaladta a 8800-at, augusztus 11–18. között újabb 310 megbetegedést jegyeztek. Az egy éve kitört kanyarójárványban eddig 32-en vesztették életüket, nyolcan Temes, heten Dolj, hatan Arad, hárman Krassó-Szörény, egy-egy pedig Bihar, Kolozs, Călăraşi, Szatmár, Vaslui, Galac és Maros megyében, valamint Bukarestben, és egyikük sem kapta meg a védőoltást. A járvány hatására a kormány elkészítette az oltástörvény tervezetét, ám ez leghamarabb szeptemberben kerül a parlament napirendjére. (Székelyhon)