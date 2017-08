Büntetőjogi eljárás indul Walesa ellen

Az IPN ügyészi tagozata tavaly februárban Walesa kezdeményezésére indított el nyomozást, mely során megvizsgálták, hogy a kommunista lengyel belbiztonsági szolgálat (SB) tisztviselői anyagi haszonszerzés céljából meghamisították-e a Nobel-díjas munkásvezér együttműködését bizonyító, 2016 elején megtalált dokumentumokat. Az IPN tegnap közölte: a Walesa által kezdeményezett eljárást június végén megsemmisítették, mert az intézet ügyészei arra jutottak, hogy az 1970 és 1976 közötti időszakból származó több mint ötven dokumentum – köztük Walesa együttműködési nyilatkozata az SB-vel és az általa aláírt bevételi nyugták – nem hamisítvány.

Június 29-én ugyanakkor az IPN nyomozást indított azzal összefüggésben, hogy Walesa azt állította, az őt terhelő iratokat – köztük az SB-nek írt jelentéseket – nem ő készítette és nem is írta alá.

Az IPN ügyészi tagozatának elnöke, Andrzej Pozorski, aki egyben lengyel főügyészhelyettes is, tegnap úgy nyilatkozott a közszolgálati hírtelevíziónak: Walesa vallomásait egyrészt annak alapján találták hamisnak, hogy a krakkói Jan Sehn Igazságügyi Szakértői Intézet 235 lapnyi írásszakértői véleménye tavasszal egyértelműen Walesának tulajdonította a tavaly előkerült dokumentumokon szereplő kézírást. Az ügyészek emellett több tanú vallomására is támaszkodtak – mondta Pozorski.

Walesa 1992-ben a PAP hírügynökségnek adott egyik nyilatkozatban beismerte ügynökmúltját, azóta viszont mindig tagadta ezt. A hamis tanúvallomás Lengyelországban három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.