Véget érhet az amerikai nemzetépítés kora (Új afganisztánI stratégiát vázolt Trump)

Az elnök a konkrét csapatlétszámot illető adatok közlése helyett annak fontosságát emelte ki, hogy az Egyesült Államok nem nemzetépítésért, hanem a terroristák ellen harcol más országokban, az afganisztáni tálibok elleni küzdelemben a környező államoknak, így Pakisztánnak és Indiának is részt kell vennie.

A helyi idő szerint este kilenckor a nagy televíziós csatornák által élőben közvetített beszédben Donald Trump már az elején hangsúlyozta: ellenzi, hogy más országokban a demokráciát az Egyesült Államok a saját képére alakíttassa, Washington ugyanis nem a nemzetépítésért küzd. „Ennek a korszaknak már vége” – szögezte le. Kis hatásszünet után hozzátette: a washingtoni kormányzat a terroristák ellen harcol, szövetségeseivel összefogva.

Kifejtette, hogy az amerikaiak belefáradtak a győzelem nélküli háborúskodásba, s ő is osztja az emiatti elkeseredettséget. Személy szerint, ösztönösen, híve lett volna a teljes csapatkivonásnak, de az Egyesült Államok elnökeként hallgatott tanácsadói álláspontjára – mondta. „Nemzetünknek keresnie kell a méltóságteljes kivonulást, amely illik az eddig meghozott rettenetes áldozatokhoz” – fogalmazott. Ugyanakkor kijelentette: a gyors és elhamarkodott kivonulás következményei előre láthatóak és elfogadhatatlanok, mert az így keletkező légüres térbe benyomulnának a „militánsok”. A terroristáknak tudniuk kell, hogy nem rejtőzhetnek el többé – mondta Trump.

Az elnök kifejtette: az új afganisztáni stratégia lényege, hogy nem határidőt tart szem előtt, hanem a feltételek teljesülését, és ezért nem fog az Afganisztánban állomásozó csapatok létszámáról vagy a további konkrét katonai hadműveletekről a nyilvánosság előtt beszélni. „Az ellenségeinknek nem kell minderről tudniuk. Nem áruljuk el, hogy mikor indítunk támadást, de az biztos, hogy támadást indítunk majd” – mondotta.

Hangsúlyozta, hogy óriási biztonsági fenyegetésekkel kell szembenézni nemcsak Afganisztánban, hanem az egész térségben. Ezzel összefüggésben hosszan beszélt Pakisztán szerepéről és politikájáról, valamint India felelősségvállalásának fontosságáról. Úgy vélte, az Egyesült Államok többé nem hallgathat arról, hogy Pakisztán teret enged és menedéket biztosít a káosz, az erőszak és a terror erői számára. Leszögezte, hogy az Egyesült Államok, Pakisztán és Afganisztán érdeke közös: megakadályozni, hogy a biztonságosnak vélt térségekben a terroristák ismét megjelenhessenek, fenyegetést jelenthessenek, sőt, atomfegyverhez juthassanak.

Kifejtette azt is, hogy Pakisztán többet nyerhet, ha az Egyesült Államok partnere, és többet veszíthet, ha „bűnözőknek ad menedéket”. Leszögezte, hogy Washington változatlanul támogatást nyújt az afgán kormánynak, de hozzáfűzte: „Afganisztánnak is osztoznia kell a terrorizmus elleni küzdelem terheiben.”

Az elnök, miközben hangsúlyozta, hogy megakadályozza a tálibok hatalomra jutását, kiemelte azt is, egy távoli jövőben akár még politikai megállapodás is születhet a tálibok egyes elemeinek bevonásával. De hozzátette: senki nem tudja megmondani, hogy ez mikor lehetséges, és lehetséges-e egyáltalán.

Jelezte, hogy kormánya továbbfejleszti a stratégiai partnerséget Indiával, így segítve Afganisztánt gazdaságilag elmaradott vidékeinek fejlesztésében.

Még mielőtt az Afganisztánnal kapcsolatos stratégia részletezésébe belekezdett volna, Donald Trump – utalva az elmúlt napok erőszakos tüntetéseire és a gyűlölethullámra – a nemzet összefogásának és egységének fontosságát hangsúlyozta. „Amerikában nincs helye az előítéletességnek, a fanatizmusnak és a gyűlöletnek” – szögezte le.