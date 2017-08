Nem kell a Bodok Szálloda

Pályázati lehetőség és külső források híján azonban a helyi költségvetést túlságosan megterhelő beruházásról lemondtak – illetve előbb megpróbáltak magánbefektetőt bevonni, a közösködést azonban senki nem vállalta, ezért az eladás mellett döntöttek. Az első kiírásra jelentkezett is három érdeklődő, ajánlatot azonban egyik sem tett, így a város vezetői tárgyalásokat kezdtek velük, és meg is állapodtak bizonyos feltételek módosításában – többek között a kikiáltási ár csökkentésében, és abban, hogy az épület egy részében kiadó lakásokat, irodákat alakítanak majd ki, mert egy nagy méretű szálloda működtetéséhez nagyobb idegenforgalom kellene. Ezek után hirdette meg az önkormányzat a második versenytárgyalást, ezen azonban meglepetésre senki sem vett részt, így egyhamar nem fog megszépülni az új főtér szomszédságában álló, színes ponyvával letakart rom. Arról, hogy mi legyen vele, még nincs új elképzelés, Tóth-Birtan Csaba alpolgármester szerint várhatóan ősszel, a szabadságos időszak lejárta után tűzik újra napirendre a témát.

A hetvenes években épült, a kilencvenes években magánosított, tíz éve bezárt Bodok Szállodát három éve vásárolta meg Sepsiszentgyörgy önkormányzata, és idén próbálta meg eladni. Az ingatlanszakértők által 860 ezer euróra becsült épületet előbb egymillió, majd 900 ezer euróért kínálták fel, de a vételár mellé előbb 500 ezer, majd 300 ezer eurós jótállási pénzt is kérnek, amit fokozatosan adnának vissza, ahogy a leromlott épület – amely a diktatúra, megdöntése után az eredeti román demokrácia egyféle jelképe lett – megújulna. Ezzel azt akarták elkerülni, hogy ismét évekig elhanyagolt rom maradjon a szálloda, de most megint bizonytalan időbe tolódott el az a nap, amikor négycsillagos szálloda lesz Sepsiszentgyörgyön.