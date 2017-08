Az Őszi sokadalomra elkészül a város tortája

Kézdivásárhely idén ünnepli városi rangra emelésének 590. évfordulóját, és 610 éve annak, hogy először említették településként. A kettős évforduló tiszteletére az Őszi sokadalom szervezőinek felkérésére a Süti Éden cukrászda megálmodta a város jubileumi tortáját, amelyből 590 szeletet szolgálnak fel az Őszi sokadalom hivatalos megnyitóján, augusztus 25-én este fél hatkor a Gábor Áron téri színpadon.

Az óriástorta a Double Desire, avagy a Dupla csábítás nevet kapta. A süteményt Csiszár Melinda, a Süti Éden cukrászmestere álmodta meg és készíti el. A torta, bár a kettős évfordulóra készül el, de ez­után is kapható lesz a Süti Éden cukrászdában, aki lemarad róla, később ott megvásárolhatja.

„Számomra új kihívás a modern desszertek világában az alábbi tortacsoda vagy csodatorta” – nyilatkozta Csiszár Melinda cukrászmester, aki azt is elárulta, hogy a város tortájának alapja gluténmentes belga csokoládéból készül, amelyhez málna és ütős, tömény bronte pisztácia kerül. A cukrászmester izgalmas textúrát is beleillesztett a szokásos étcsokoládé-mousse mellé: egy ropogós, fehér csokoládés ostyaréteget. Ott ül raj­ta a lágy, habos mascarponés tejcsokoládé-mousse, így kerül tökéletes egyensúlyba az egész. „Szerintem nyerő páros a málna és a pisztácia, a zöldcitrom pedig kifejezetten jól passzol hozzájuk” – összegzett Csiszár Melinda.