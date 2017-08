Bepanaszolják a Dinamo szurkolóit (Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat)

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat panaszt tesz a Bukaresti Dinamo szurkolóinak magatartása miatt, mert a Sepsi OSK és a fővárosi Dinamo augusztus 21-i I. ligás mérkőzésén az ellenfél szurkolói többször is azt skandálták: Ki az országból a magyarokkal!



szerda 01:25

Artur

168 hozzászólás 2017. augusztus 23.szerda 01:25

Drága jó ISTENEEM, hól vóltak a magyarok, kit vertek meg? A dinamószeku a TEXTÍLT?







szerda 08:53

tihi

1623 hozzászólás 2017. augusztus 23.szerda 08:53

EZT A LÉPÉST MEG KELL TENNI,DE NEM ELÉG !! Az európai szakszövetség fegyelmi bizottságához kell jelenteni,majd egy kemény ítélet után,megszünik az ilyen viselkedésmód a pályákon !!Ha meg nem,akkor viszonozni kell,hisz amennyire ők otthon vannak,és bennünket más vidékre térítgetnek,úgyanúgy mi is itthon vagyunk,és küldhetjük őket szintén Havasalföldre,Moldvába vagy akár ezek egyesült Romániájába,merthogy Erdély mindig is Európához tartozott,míg a Kárpátokon túli területek a Balkánhoz,Akár Balkániába is küldhetjük a kifli fajgyűlölő csapatait !Erdély a 10. századtól a Magyar Királyság része volt, Havasalföld és Moldva területe pedig sztyeppei nomádok birtoka . Erdély a középkorban a Magyar Királysághoz tartozott, majd a 16. század második felétől több mint egy évszázadig Erdélyi Fejedelemség néven a magyar fejedelmek gyakorlatilag önálló államként kormányozták. A 17. század végétől a Habsburg Birodalom tartománya volt, nagyfokú autonómiát élvezve. 1867-től több mint fél évszázadig az Osztrák–Magyar Monarchián belül Magyarország szerves részét képezte.Tehát mi itthon vagyunk,itt születtek felmenőink ! Ne küldjenek minket sehova !!Erdélyben a románok nagyobb tömegű beköltözése a 18. században kezdődött,ígí talán ők igazán mehetnek haza!!







szerda 17:42

barcsay

1753 hozzászólás 2017. augusztus 23.szerda 17:42

Ez immár igy lesz ezután is ,ha majd egyszer lesz még a magyarban annyi virtus,hogy az oloáhok pofáját béverik igy ahogy mondom és véres szájjal nem nagyon hiszem,hogy tovább bozgoroznának én ennek voltam szemtanuja jmost már idős nembher vagyok,decsak igy lehet ezekkel a sovi bhandával elbánni csak őkőllel harcal olyan,hogy terefere a tgőürtőnelemről meg kerekasztal azt felejtsük el meddig lehet még ezt türnji ettől a sovi bandától bozgorok valoban csak ők olehetnek hziszen betelapitették őket mindenfelőlről lásd Brassót ,Kolo9zsvárt annyi szines román sehol itt sSzentgyőrgyőn is sok a bozgor nagyon sok.Ma bozgorilor din Moldova,Regat,Muntenia care sunjteti acuma la Sf.Gheorghe de ce nu nva duceti inapoi .ia luatzi bhisericile in toate transilvanjia si spunetzi care sint cele mai vechi dintrte ele toate sint catholice,reformate,evangelica voi abia prin 192o apar rind pe rind cate o biserica ortodoxa atunci care este problema cine a fost mai iute si a pus mina pe pietre sa construiasca biserica pe meleagurile transilvaniene prostilor.