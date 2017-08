Több az állástalan

Júliusban közel 1200 álláskeresőt vett nyilvántartásba a megyei szakhivatal, emellett 301 munkanélküli háromszékit alkalmaztak. Továbbra is sokan fogadják el a nagy gyárak ajánlatait, az RGT például 70, a Valkes 20 dolgozót, a Bertis pedig 16 új munkatársat alkalmazott, de a Toro Impexnél, az L-RO-nál, a Secuiana és a New Fashion készruhaipari vállalkozásoknál is jegyeztek új munkaviszonyokat. A hivatalosan nyilvántartott közel 3800 állástalanból júliusban 200-an utasították vissza a számukra felajánlott munkahelyet, munkanélküli-segélyt pedig 657 háromszékinek fizet a szakhivatal. Az állástalanok zöme vidéki, ebben a környezetben Baconban a legmagasabb a munkanélküliség – 12 százalék –, a városok közt pedig Bodzafordulón: 3,5 százalék. A megyeszékhelyen és vonzáskörzetében 1300 állástalanról tudnak (ez 1,3 százalékos munkanélküliséget jelent), Kézdivásárhely környékén 748, Baróton 842, Kovásznán pedig 525 munkanélkülit jegyeztek július végén.