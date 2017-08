Az utca hangja

SIMON ÁRON, Középajta. Olyan két hónappal ezelőtt írásbeli kérést adtam át a helyi közbirtokosság elnökének, Nagy Bertalannak. Levelemben arra kértem a vezetőtanácsot, hogy a fúvósoknak segítsenek ünnepi kabátokat készíttetni. Az ígéret akkor halk volt, de annál nagyobb most az örömünk, mert tíz nap múlva, a falunapokon a számunkra jóváhagyott szép ajándékot mindenki láthatja majd. A falu fontos intézményeit eddig is kiszolgáltuk, ezután is ki fogjuk. Ezek maradtak számunkra: templom, iskola, közbirtokosság. Nagyon, nagyon szépen köszönjük a vezetőségnek és minden tagnak ezt a támogatást!

GRITTO MÁRIA, Szászmedgyes. Ismerőseimnél tartózkodom Hidvégen, és szerdán kiújult a korábbi vesefájdalmam, ami miatt mentőt kellett hívni. A sepsiszentgyörgyi megyei kórház sürgősségén infúziós kezelést kaptam, majd mentővel visszaszállítottak ismerőseimhez, de újból rosszul lettem, és újból mentőt kellett hívni. A kórházban azzal fogadtak, hogy ki kell fizetnem a szállítást, erre végül nem került sor, mert nyugdíjas vagyok. Ezúttal egy lepedő és pokróc nélküli ágyra helyeztek el, adtak egy injekciót, majd reggel hazaküldtek. Hiába mondtam, hogy rosszul vagyok, kitettek. Az esetemről beszámoltam a kórház titkárságán, ott is tudnak róla, de a sürgősségen mégsem fogadtak vissza. Hát milyen egészségügyi ellátás az, ahol a beteg embert utcára teszik?