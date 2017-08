Noise alkotótábor Kurtapatakon

„Ahol zaj van, ott élet van” – vallják a tábor szervezői, akik a helyi értékekre kívánták ezúttal is felhívni a figyelmet a művészetek segítségével. A táborba olyan fiatalok vettek részt, akik szeretnek alkotni és megvalósítani tervei­ket, koncepcióikat, illetve a művészetek iránt érdeklődnek. Az alig háromszáz lélekszámú, közigazgatásilag Esztelnekhez tartozó településen a lakosság egy része külföldön keresi kenyerét, tucatnyi ház áll lakatlanul, ezért a tábor alapkérdése az volt, mit lehet kezdeni egy fogyatkozó településsel. Céljuk a helyszín megismerése és felfedezése mellett értékeinek és problémáinak felkutatása, illetve egy erre adott rögtönzött alkotói válasz volt, amely hidat kovácsolt a helyi közösség és az alkotók között.

Erőss Sándor szervező, belsőtér-tervező, a KreaKids Stúdió egyik vezetője szerint a táborban nemcsak a gyerekek tanultak, a workshopok a szakemberek figyelmét is felkeltették, számukra is tanulságosak voltak. Céljuk minél több tehetséges gyermeket összegyűjteni környezetükből, diákok és felnőttek együtt tanultak és együtt dolgoztak a bő hét alatt. A műhelyekben olyan építészeti projektek, ruhatervek, grafikák, kisfilmek és fotók születtek, amelyek a továbbiakban a helyi lakosok és az ide látogató vendégek igényeit szolgálhatják, vizuálisan fejlesztik és gaz­dagítják a kis település képét. Kovács Apor szervező, formatervező művész, a CsomóPont Egyesület tagja arról beszélt, hogy a gyerekeknek lehetőségük adódott betekintést nyerni a fotó, videó, divattervezés, grafika világába, így könnyebben eldönthetik, melyik művészeti ág vonzza őket, esetleg a pályaválasztásban is segíthettek.

Augusztus 13-án koncertet tartott a MiniSnaps gyermekegyüttes, valamint Luiza Zan román dzsesszénekesnő és a Snaps Acapella Project. A településről Fülöp István, az esztelneki Nagy Mózes-iskola igazgatója tartott előadást, és a tábor résztvevői az esztelneki ferences kolostort is meglátogatták. A nyolc nap során Korodi Szabolcs, Köllő Miklós és Lassu Péter építész, Derzsi Szabolcs építészmérnök, Széles Ferenc grafikus, Vörös T. Balázs rendező-operatőr, Fülöp József formatervező, Jaksa Bálint fotós, Csáki Klaudia divattervező, Eöri Szabó Zsolt fotóművész és Szente Mónika festőművész tartott előadást. Augusztus 19-én került sor a Noise tábor zárórendezvényére, amelyet bor- és sajtkóstolóval, kiállítással, divatbemutatóval, koncerttel és tábortűzzel fűszereztek. A tábor idei alkotásait összegző kiállítás anyagát az év során több hazai nagyvárosban és Magyarországon is bemutatják. A táborzárásra a falu fölötti Karulyos-tetőn a Léleklengető névre keresztelt installáció is elkészült.