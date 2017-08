Ez aztán a kétnyelvűség!

Egy néven belül román is, magyar is a felirat, ami igazán sajátságos megoldás. Vannak egyébként új névtáblák is ebben a sepsiszentgyörgyi utcában, amelyeken helyesen, magyarul szerepel Dózsa György neve, előtte a román str., mögötte a magyar utca eligazítóval, alatta a névadó születési és elhalálozási dátumával, tehát most már nyugodtan le lehet venni a régi táblákat: egy remélhetőleg letűnt kor jelképei. Ne éltessük tovább a rossz gyakorlatokat... (demeter)