Modernizálni akarják Romániát!

Először is egyetértek vele, mert rá is fér! Van egy romániai civil szervezet, amelynek neve Románia Modernizálásáért Nemzeti Koalíció (CNMR). Ez az alakulat egészen komolyan vette az ország modernizálását a 2018-as esztendőben.

Azzal akarják kezdeni, hogy az ország kerekítésének 100. évfordulóján ne legyen az országban egyetlen maradi gondolkodású ember se. A maradi emberektől addig megvonják a román állampolgárságot (kb. 1,5 millió személyről van szó), így a többivel már könnyen lehet modernizálni (a magyaron kívül elismert 16 nemzeti kisebbség tagjai már könnyen tanulnak és fejlődnek ahhoz, hogy 2018. december 1-jén már teljesen új, modern minőségben tudjanak ünnepelni). Ha 99 esztendő nem volt elég a modernizáláshoz, akkor most egy év biztosan elegendő lesz. Apropó, december 1. Ha a romániai románok is megünnepelnék augusztus 20-át, magyar államalapító királyunk, Szent István évfordulóját, akkor nem lenne vita tárgya december 1-jének megünneplése az erdélyi magyarok részéről...

Az igazi modernizálás lényege: nehéz az igazat elviselni, ha a nem igazat tartod igaznak. A modernség a fejlődés azon szakasza, amely elhagyja a régit és belekóstol az újba. A modernizálás folyamatát felgyorsította, hogy nemrég Kelemen Hunor RMDSZ-elnökünk azt találta mondani (ami már nem az apró lépések elve), hogy az erdélyi magyarság nem tudja és nem is akarja ünnepelni 1918-at. Mi is RMDSZ-esek vagyunk!

Itt nincs mit takargatni: ha a sors úgy hozta, hogy az Erdély, Bánság, Partium nevű magyar gyermekeket elvették édesanyjuktól, s így mostohagyerekek lettek, nem örülnek és nem is ünnepelnek azon a napon, amikor a trianoni törvényszék 1920. június 4-én meghozta a gyermekeket odaítélő döntést, amelyet az 1918. december 1-jei vádirat alapján tárgyaltak.

Ha ezt az elméletet az a bizonyos ,,civil” szervezet is magáénak tudná vallani, akkor beszélhetnénk modernizálásról Romániában. De amíg ebben az országban – sajnos – még középkori fogások vannak a civilizáció asztalán (a román ortodox pópák fajtalankodnak, sokan lopnak, csalnak, sikkasztanak, hazudoznak, törnek, rombolnak stb.), addig nehéz egyből áttérni a modern demokráciába. Ha viszont Erdély, Bánság és a Partium egy régióba tartozna, ez elegendő volna Románia modernizálásához, nem kellene törnie rajta a fejét semmiféle nemzeti koalíciónak, mert magától megoldódna. Na, ezt tűzzék zászlójukra! Ez lesz az igazi modernizálás, de erre sajnos még várni kell. Mi várunk.

N. Kányádi Mihály, Szentivánlaborfalva