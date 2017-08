Állandósult a válsághelyzet (Függetlenségét ünnepelte Ukrajna)

Ukrajna a függetlenség elnyerését követően valódi sikertörténetnek látszott, sokan azt gondolták, hogy a posztszovjet zóna felzárkózó országainak Kijev fog példát mutatni. Az akkor 52 milliós ország gazdasági és humán potenciálja jelentős volt az egykori szovjet tagköztársaságok között, emlékezett vissza a függetlenség kezdeti éveire Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Kiemelte: Ukrajna ekkor Európán belül az ipari termelés tekintetében 6–7. helyet foglalta el, a mezőgazdasága is rendkívül erős volt, és az általános műveltség is magas színvonalon állt.

Brenzovics szerint minden ukrán állampolgár felelős a ma tapasztalható állapotokért. Felelevenítette, hogy a privatizáció során alakult ki az az oligarchikus réteg, ami rövid időn belül szupergazdag lett, miközben a lakosság túlnyomó része elszegényedett. A pénzügyi-gazdasági oligarchia idővel politikai szerepre tört, ez a rendszer pedig egy lefelé menő spirálba vezette az országot – jegyezte meg a magyar vezető. Kiemelte: Ukrajna geopolitikai adottságai csak tovább súlyosbították a helyzetet. Fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy az ország nyugati és dél-keleti része közötti sokat emlegetett törésvonal továbbra is kettészeli a társadalmat, a két nézőpont gyökeresen eltér egymástól Ukrajna jövőjét illetően.

Viszonylagos jólét Kárpátalján

Kárpátalját szintén érintették ezek a folyamatok, súlyos gazdasági problémákat tapasztalni a régióban, amit az enyhített, hogy négy európai uniós országgal (Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Románia) is határosak – mondta Brenzovics. Megjegyezte, hogy a kereskedelem és az itt dolgozó vendégmunkások által hazautalt pénzek valamelyest könnyítettek a helyzeten.

Brenzovics fontosnak tartotta kiemelni, hogy az itt élő emberek velük született toleranciája megakadályozta a súlyosabb szembenállásokat. Azonban kijelentette, hogy a gazdasági nehézségek miatt a helyi magyar közösség az anyaország támogatása nélkül aligha maradhatott volna fent. Brenzovics köszönetet mondott a magyar kormánynak a segítségért, mely a kárpátaljai magyarokat érintő problémák nagyságával arányosan változik. „Minél nagyobb a baj, annál nagyobb a támogatás” – fogalmazott.