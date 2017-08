Népszerű bölcsődék (Sepsiszentgyörgy)

Az egykor szövőgyári igazgatói lakásnak épített svájci villában 2015 szeptemberétől működtet az önkormányzat bölcsődét, a hatvan férőhelyes létesítmény már kezdettől nagyon népszerű, nemcsak a napi 4–6 lejes ár miatt, a teljes egészében felújított épület és a tágas udvar vonzó a szülők számára. Az állomás negyedi Ady Endre Általános Iskolához tartozó Napsugár Óvoda melletti bölcsődében szintén hatvan gyermek számára van hely, itt szeptembertől négy csoport működik a korábbi három helyett, a létszámbővítés miatt a bútorzatot is kiegészítik, már megrendelték, tanévkezdésre berendezik a negyedik termet is. A csíki negyedi Gödri Ferenc Általános Iskolához tartozó Árvácska Napközi Otthonban is eggyel bővül a bölcsődei részleg, az új tanévtől három csoport működik, a vakációban is nyitva tartottak, szünet nélkül fogadták a kicsiket.

A Dohány utcában, ahol eddig a helyi Rotary Klub és a Diakónia Keresztyén Alapítvány támogatásával, részleges szülői hozzájárulással működött egy bölcsődei csoport, megszűnik a szolgáltatás. Egyelőre továbbra is ott működik a szociálisan hátrányos helyzetű diákok délutáni foglalkoztatója, az ingatlan megüresedő részének további rendeltetéséről még nem született döntés. Sepsiszentgyörgy két magánbölcsődéje is igen keresett, a Híd utcai Kincseskertben és a Horgász utcai Micimackó kuckóban is tizenöt-húsz gyermekkel foglalkoznak igen jó körülmények között, s bár itt a napidíj négy-ötszöröse az államinak, aki teheti, ezt választja, mert úgy tartják, családias a hangulat.

A közel kétszáz sepsiszentgyörgyi bölcsődei hely minden bizonnyal nem elegendő, lenne még igény kisdedóvóra, mégis eredmény, hogy kétszáz helyi család olyan létesítményben tudja hagyni gyermekét reggeltől délig vagy délutánig, ahol biztonságban van, ellátást kap, és szakember foglalkozik a fejlesztésével.