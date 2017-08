Rendezik és bővítik a köztemetőt (Többet kell fizetni a szolgáltatásokért)

Sep­siszentgyörgy tanácsa működési szabályzatban rögzített a köztemetőhöz kapcsolódó minden intézkedést, ennek alapján vezette be a köztisztasági és hulladékgazdálkodási társaság egyebek mellett például a sírkert látogatási idejét is.

Máthé László igazgató sajtótájékoztatóján elmondta, egy hónap alatt 15 temetést bonyolítottak le, sikerült valamelyest rendezettebbé tenni az elhanyagolt sírkertet, öt alkalmazottjuk kaszált, takarított és 11 hulladékgyűjtési pontot is kijelöltek, gyűjtőedényeket helyeztek el. Megvizsgáltatták a vizet is, amelyről kiderült, ivóvíz, így nem csak locsolásra használható – erről a látogatókat is tájékoztatják. A ravatalozóban is dolgoztak, kifestették és a tetőt is megjavították, korábban beszivárgott a víz az épületbe. Tervezik továbbá a kerítések cseréjét, és padokat is elhelyeznek a ravatalozó felé vezető sétányon. A temető a megszabott időszakban bármikor látogatható, autóval behajtani csupán engedéllyel, díj ellenében lehet (kivételt képeznek a halottszállító járművek), a nagy kapu egyébként zárva van – vázolta az igazgató. Elmondta azt is, lassan feltelik a sírkert, ahol becslések szerint hat-nyolcezer nyughely található, a szabad helyek száma ötven-hatvan lehet.

A temetőgondnokságot vezető Kádár István kifejtette, a látogatási időt kifüggesztették – tavasztól őszig 8 és 21 óra, halottak napja idején 8 és 22 óra között, november elejétől március végéig 8 és 18 óra közt –, akárcsak azt a telefonszámot, amelyet elhalálozás esetén bármikor hívhatnak az érintettek. A temető bejáratánál kialakított irodában egy munkatársuk naponta 12–16 óra között elérhető, fizetni is lehet, de tájékoztatóval is szolgál, 8 és 12 óra között a Tega székhelyén fizethetik be az érdekeltek a különböző illetékeket. A szolgáltatásokra vonatkozó, egyoldalas árlista a temető irodájánál illetve a Tega honlapján egyaránt tanulmányozható. Ennek kapcsán példaként hozta fel: egy tíz évre szóló nyughely bérlése a temetkezés összes költségeivel együtt 1680 lej, egy már meglévő sírhely esetében pedig 440–550 lej között alakulnak a kiadások. Hangsúlyozta ugyanakkor: helyszűkében vannak, így csak elhalálozás esetén lehet sírhelyet igényelni, a tíz évre szóló haszonbért 150 lej, 20 évre 250, 25 évre pedig 300 lej + áfa értékben határozta meg a tanács. Másik fontos tudnivaló, hogy az önkormányzat által kiállított temetkezési bizonylat nélkül nem engedélyezett az elhantolás, ez a legfontosabb irat, amit a hozzátartozóknak fel kell mutatniuk a temetőgondnokságnál – hangsúlyozta Kádár István. Hozzáfűzte azt is, a köztemetőben csak azokat hantolják el, akiknek utolsó lakhelye Sepsiszentgyörgy.

Újságírói kérdésre válaszolva Máthé László elmondta, bővítik a köztemetőt, a tanács egyhektáros területet vásárolt erre a célra, és egy másik terület beszerzése is folyamatban, ezeket a helyszíneket vélhetően a Csíki negyed irányából lehet majd megközelíteni. Rendezni kívánják a sírhelyek nyilvántartását is, egy részén már sikerült azonosításuk, de tervezik a teljes feltérképezést, ami várhatóan hosszabb időt vesz igénybe. Ha ezt sikerül megvalósítani, megjelölik a sírokat, ez könnyebbé teszi majd beazonosításukat.