Virágzik a Székelyföldi Lovasközpont (Fejlesztésre pályáznak)

Elérte a vállalható maximum kapacitást a Székelyföldi Lovasközpont, ahol Nagy Eszter lovasoktató foglalkozik a lovaglás iránt érdeklődő fiatalokkal, akiknek 10–12 ló áll rendelkezésükre. Ebben a formájában a létesítmény elérte azt a cél, amire szántuk és amire hivatott – fogalmazott Demeter János, akit a lovasközpont működtetéséről kérdeztünk. A Vadon Egyesület elnöke elmondta, tavalyelőtt elkészült egy nagy beruházási tanulmány, amely arra lett volna hivatott, hogy az európai uniós pénzalapok segítségével megvalósítsák Románia legnagyobb fedett lovas infrastruktúráját. Ez új dimenzióba helyezte volna Benedek-mezőt, illetve a helyi lovaséletet, hiszen magas szintű versenyek lebonyolítására lett volna alkalmas. Bár az uniós pályázati tengelyek időközben úgy alakultak, hogy hasonló célokat nem támogatnak, a magyar kormány ajánlására a Bethlen Gábor Alapnál pályáztak fedett lovarda létesítésére. Ekkor derült ki, hasonló dologban gondolkodnak Csíkszentsimonban is, ahol Böjte Csaba atya gyermekei tanulják a lovakkal való foglalkozást. „Így találkoztunk a tervezővel, és jelenleg egy új tanulmány készül, a mostani edzőpálya mellett tudnánk elhelyezni egy kb. 25 × 20 m területű fedett lovardát. Így négy évszakossá válik az oktatás – eddig télen nem tudtuk használni az edzőpályát –, és más lehetőségek nyílnak” – fogalmazott Demeter János. Hozzáfűzte, elindult a pályázás, megkapták a hétmillió forintra vonatkozó támogatási szerződést, emellett a megyeszékhely önkormányzata is vállalta, hozzájárul a költségekhez. Ugyanakkor a Vadon Egyesület keretében megalakult lovasklub felvételét is kérték a román lovasszövetségbe, és amennyiben ez megvalósul, különböző lovas versenyek szervezésébe is bekapcsolódhat Benedek-mező.

A terület egy másik, kevesebb szénát termő, lankás része is hasznosítható, Demeter szerint kimondottan alkalmas kezdő-középhaladó szintig terepversenypálya kialakítására. A tervezésre Gábos Bélát, a csiszlói ménes igazgatóját kérték fel, aki tervezett már military pályákat, és miután látta a területet, elvállalta a munkát. „Benedek-mező így komplex lovasbázissá válhat, ahol egy klasszikus, nagyon jó minőségű homokos edzőpályán, mellette fedett lovardában, illetve egy jól elkészített gyakorlópályán lehet majd lovassportokat gyakorolni. Azonban a fejlesztések mellett szükség lesz egy újabb istállóra, illetve lovakra is” – összegzett a Vadon Egyesület elnöke.

A Székelyföldi Lovasközpontban tanulókat Nagy Eszter egy ideje versenyekre is benevezi, néhányan díjugratásban is megméretkeztek már. Hetente öt alkalommal járnak edzésre, ami komoly fizikai igénybevételt jelent a gyerekek számára, s bár nincs könnyű dolguk, nagyon ügyesek – mondta. A lovasoktató korábban tíz évig tevékenykedett a kőröspataki Kálnoky-lovardában, az ottani bértartott lovakkal jött át a Benedek-mezőre, ahol kezdetben a lovak lelovagolása volt a fő cél, majd a fokozódó érdeklődés láttán a lovasoktatást is elindították.