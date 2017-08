Megtorpant a szakképzés

A megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatal idén 44, különféle tevékenységi ágat felölelő képzést tervezett lebonyolítani, amelyekre közel 700 ezer lejes keretösszeget igényelt. Jóváhagyást mindössze 200 ezer lejre kaptak, de ebből az összegből is elvettek, így az álláskeresők átképzésére csupán 100 ezer lejt fordíthatnak. Kelemen Tibor intézményvezető sajtótájékoztatóján rámutatott: ilyen körülmények közt egyetlen tanfolyamot sem tudnak már megszervezni, amit elindítottak volna, azt hiába hirdették meg közbeszerzésen, egyetlen, képzéssel foglalkozó vállalkozás részéről sem érkezett rá ajánlat. A vizsgáztatók kifizetése körüli bizonytalanság rányomta bélyegét erre a munkanélküliség visszaszorítását célzó intézkedésre, holott igény lenne rá. Egyebek mellett őrző-védők, könyvelők, kereskedelmi és készruhaipari dolgozók, hegesztők számára terveztek képzést indítani idén a megyében, és továbbra is nagyon sokan beiratkoznának masszőr, fodrász, manikűrös-pedikűrös tanfolyamra – utóbbiak Kelemen Tibor szerint a legkeresettebbek közé tartoznak Háromszéken. Az igazgató úgy véli: amíg a jogszabályi hiányos­ságokat nem korrigálják, azaz nem döntik el, ki fizeti a vizsgáztató bizottságokat, addig a képzésekkel foglalkozók sem érdekeltek részt venni ezekben a tevékenységekben. Tény ugyan­akkor az is, hogy minderre nincs elegendő anyagi keret.