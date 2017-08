Dragnea nem érti a felzúdulást (Igazságügyi törvénycsomag)

Kifejtette: nem érti „az egész fel­zúdulást”, többek közt Klaus Iohannis államfő részéről, hiszen még a törvénytervezet sem látott napvilágot. „Hosszú az útja, ha jól értettem, akkor a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács elé kerülnek a tervezetek véleményezésre, majd a parlamentbe vitára. Nem kell senkit megölni, csak mert vannak bizonyos elképzelései, bizonyos javaslatai. (...) Az a benyomásom, hogy mindenki elsiette a dolgot, az államfő is” – nyilatkozta. Hozzátette: ő sem ért egyet az államfő kizárásával, de nem vonult utcára, mert egyelőre „csak egy nézőpontról” van szó. Dragnea szerint Toader helyesen cselekedett, hogy ismertette javaslatait, amelyek biztosan a parlament elé kerülnek az idén.

Tudorel Toader igazságügyi miniszter szerdán ismertette azt a javaslatcsomagot, amellyel az igazságügy működését szabályozó törvényeket módosítaná. A kezdeményezés nagy felháborodást váltott ki: az államelnök, a bírói és ügyészi szakmai testületek, civil szervezetek és ellenzéki pártok úgy értelmezték az elmondottakat, hogy a szociálliberális koalíció az igazságszolgáltatás függetlenségét próbálja meg aláásni, többek között azzal, hogy egyes feladatokat elvesz a politikailag semleges államelnöktől, és a politikának alárendelt kormány hatáskörébe utalja át. Tegnap este már tüntettek is a javaslatcsomag ellen Bukarestben: a kormánypalota előtt mintegy ötszázan gyűltek össze, és további utcai megmozdulásokat hirdettek meg a közösségi oldalakon. Közben tovább gyűrűzik az ügy: a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács, a Romániai Bírák Szövetsége, a Romániai Bírák és Ügyészek Egyesülete is a tervezetek szövegét kérte a minisztertől, az indoklásukkal együtt. Ugyanezt kérte tegnap este az Európai Bizottság, amely tanulmányozni kívánja a javaslatokat, és figyelmesen követi a fejleményeket. Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség augusztus 31-re közgyűlést hívott össze, hogy az ügyészek véleményt nyilváníthassanak a Toader-csomagról. A vádhatóság sem kapta meg a tervezetet, de a tárcavezető szóbeli ismertetője alapján aggódnak az igazságszolgáltatás függetlensége miatt. Az Igazságszolgáltatási Felügyelet épp ellenkező véleményen van: függetlenedésnek tartja, és üdvözli, hogy átkerül a minisztériumhoz.

Tudorel Toader tegnap több bíróságra és börtönbe is ellátogatott, hogy személyesen tapasztalja meg „az igazságszolgáltatás valós helyzetállását”.